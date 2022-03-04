شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الطرق الصحية للعناية بالشعر.. كيف تتخلص من القشرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل شخص روتين خاص به عند غسيل الشعر، وبعض الأشخاص يعانون من تساقط شديد للشعر، ولذا عليهم اعتماد بعض العادات التي تساعد بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالتساقط، ووفقا للتقرير المنشور علي موقع "إكسبريس"، فإن الخبراء يؤكدون أن عدد مرات غسيل الشعر تعتمد على نوع الشامبو الذي تستخدمه ونوع شعرك وكمية الزيت التي تفرزها فروة رأسك.

وحول ذلك قدم التقرير عدد مرات غسيل الشعر المثالية، وهي:

-نوع الشعر:

في حالة أن الشعر دهني، فيمكن غسله كل يوم إلى يومين.

أما الأشخاص أصحاب الشعر الرقيق أو الأملس فعليهم غسل شعرهم يوميا أو كل يومين لأن أنواع الشعر هذه تفتقر إلى الملمس ويمكن تغطية خيوط الشعر بسهولة بالزيت.

أما أصحاب الشعر المجعد فيجب أن يغسلون شعورهم مرة أو مرتين في الأسبوع لأن هذا النوع من الشعر يحتاج إلى زيت للحفاظ على نعومة الشعر وتجعده ومنع التلف والجفاف.

-اغسل شعرك كلما احتجت إلى ذلك:

يعتقدون البعض أن الإفراط في غسل الشعر يمكن أن يؤدي إلى تساقطه المبكر، ولكن غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر لا يساهم في تساقطه كما يعتقد الكثيرون، ولكن ينصح بغسل الشعر مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، ومع ذلك، إذا كنت تستخدم منتجات الشعر، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد المسام وتقليل كمية الزيت المنتج.

-إذا كنت تعاني من قشرة الرأس تعرف علي الطريقة المثالية:

الغسل المتكرر من المرجح أنه يزيد نمو القشرة في الرأس، ولذا عليك استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع .