شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عل أعراض الانتفاخ والفرق بينها وبين دهون البطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتفاخ البطن يحدث بسبب المشاكل الهضمية أو عدم التوازن الهرموني أو دورات الحيض أو اضطرابات التمثيل الغذائي، يمكن أن يسبب الانتفاخ قدرًا كبيرًا من الانزعاج، ومع ذلك، في كثير من الأحيان يخلط الناس بينه وبين دهون البطن أو الدهون في منطقة البطن، يمكن أن يكون للتشخيص غير الدقيق تأثير سلبي على الطريقة التي يتبعها المرء في إدارته.

من ناحية أخرى، يعتبر الانتفاخ مؤقتًا ويمكن تقليله بمرور الوقت باستخدام العلاجات المنزلية البسيطة أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية؛ من ناحية أخرى، تكون دهون البطن مستعصية ويصعب التخلص منها وقد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

الانتفاخ مقابل دهون البطن

وفقا لتقرير موقع " healthline"، عندما تنتفخ المعدة وتشعر بالضيق والامتلاء بسبب الغازات، يمكن أن يحدث الانتفاخ غالبًا بسبب الإمساك - عندما يكافح الشخص لإخراج البراز، يمكن أن يؤدي هذا النقص في حركات الأمعاء المناسبة إلى الشعور بعدم الراحة وأحيانًا الألم، للتأكد مما إذا كنت مصابًا بالانتفاخ، من المهم أن تكون على دراية بأعراضه.

تتضمن بعض الأعراض التقليدية للانتفاخ ما يلي:

غازات البطن

عدم ارتياح

وجع بطن

في الحالات القصوى، يمكن أن يمنحك :

حرقة من المعدة

الغثيان

التقيؤ

وجود دم في البراز

من ناحية أخرى، تستغرق دهون البطن وقتًا لتتراكم، وبالتالي يصعب التخلص منها، في الغالب، تشكل دهون البطن الدهون الحشوية الذي يلتف حول منطقة البطن ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومقاومة الأنسولين ومرض السكري والكبد الدهني، كلما زاد إهمال دهون البطن، زاد الوقت الذي تستغرقه في الذوبان، وتعتبر عوامل مثل قلة النشاط والضغط وسوء النظام الغذائي من العوامل الرئيسية المساهمة في ذلك.

للتخفيف من مخاطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة، يوصى بإجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة مثل تناول الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية والبروتينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

إذا كنت ما زلت لا تستطيع التمييز بين الانتفاخ ودهون البطن فتابع السطور التالية:

الانتفاخ يمكن أن ينخفض ​​مع حركة الأمعاء، وبدلاً من ذلك، لا تنقص دهون البطن على الفور وتتطلب تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة للراحة.

الانتفاخ مؤلم بينما دهون البطن غير مؤلمة.

تسبب دهون البطن أضرارًا أكبر على المدى الطويل مقارنةً بالانتفاخ المؤقت.

بالإضافة إلى ذلك، يحدث الانتفاخ في المعدة فقط ثم يتمدد بسبب تراكم الغازات، من ناحية أخرى، تنتشر دهون البطن بشكل أكبر ويمكن أن تتراكم على الوركين والفخذين والبطن، يمكن أن يشعرك الانتفاخ بالامتلاء وتضيق معدتك وبدلاً من ذلك ، تبدو دهون البطن إسفنجية أكثر.