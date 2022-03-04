شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تبحث استخدام المسح بالموجات فوق الصوتية للكشف عن سرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف سرطان البروستاتا بأنه ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال ورابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، تكون هناك فرصة كبيرة لعلاج سرطان البروستاتا عندما يتم اكتشافه مبكرًا، أي عندما يكون السرطان لا يزال محصوراً في غدة البروستاتا.

لكن فحوصات التصوير بالرنين المغناطيس (MRI) ، التي تُستخدم حاليًا للكشف عن سرطان البروستاتا تستغرق وقتًا طويلاً. واقترحت دراسة جديدة أنه يمكن استخدام الفحص بالموجات فوق الصوتية للكشف عن الحالات المهمة سريريًا لسرطان البروستاتا.

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Lancet Oncology ، يمكن لنوع جديد من الفحص بالموجات فوق الصوتية تشخيص معظم حالات سرطان البروستاتا بدقة جيدة.

في تجربة إكلينيكية شملت 370 رجلاً ، لم تفحص الموجات فوق الصوتية سوى 4.3 % من حالات سرطان البروستاتا المهمة إكلينيكيًا - السرطان الذي يجب علاجه بدلاً من مراقبته - مقارنةً بفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.

اقترح الباحثون أن هذا النوع الخاص من الفحص بالموجات فوق الصوتية يمكن استخدامه كاختبار أول لسرطان البروستاتا في المناطق التي لا يتمتع فيها الأشخاص بسهولة الوصول إلى فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي عالية الجودة، وذكروا أنه يمكن أيضًا استخدامه مع فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الحالية لزيادة اكتشاف السرطان.

يمكن أن تكتشف الموجات فوق الصوتية متعددة العوامل سرطان البروستاتا

قام فريق من الباحثين من إمبريال كوليدج لندن وجامعة كوليدج لندن وإمبريال كوليدج للرعاية الصحية NHS بدراسة فعالية الموجات فوق الصوتية متعددة العوامل (mpUSS) للكشف عن حالات سرطان البروستاتا، تستخدم تقنية mpUSS الموجات الصوتية للنظر إلى البروستاتا وعمل صور للعضو، إنه ينطوي على استخدام مسبار يسمى محول الطاقة الذي يتم وضعه في المستقيم.

من أجل الدراسة الجديدة، قام الفريق ببحث 370 رجلاً معرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، تم إعطاؤهم مسح الموجات فوق الصوتية و التصوير بالرنين المغناطيسي متعدد المعايير في زيارات منفصلة، ثم أخذوا خزعات للمرضى الذين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية ثم قارنوا نتائج الاختبارات.

كانت الموجات فوق الصوتية قادرًا على اكتشاف 66 حالة من حالات السرطان المهمة سريريًا مقارنة بـ بالرنين المغناطيسى، بناءً على نتائج الدراسة ، اقترح الباحثون أنه يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية كبديل للرنين المغناطيسي كاختبار أول للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، خاصةً حيث لا يمكن إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي.

وأضافوا أن استخدام كلا الاختبارين سيزيد من الكشف عن سرطانات البروستاتا المهمة سريريا مقارنة باستخدام كل اختبار على حدة.