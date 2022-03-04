سرطان الأمعاء.. أعراض قد تدلّ على وجوده!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قد يساعد التنبّه الى بعض الأعراض التي تصيبنا عادة، في الكشف المبكر عن أمراض قد يكون بعضها خطرا. ويعدّ سرطان الأمعاء أحد اكثر الانواع شيوعا وانتشارا، وثمة عدد من الاعراض التي يمكن أن تدلّ على وجود هذا المرض وأبرزها مرونة البراز.

وفي التفاصيل، كشفت دراسة حديثة أن هناك مجموعة رئيسية من الأعراض التي يجب الانتباه لها عندما يتعلق الأمر بسرطان الأمعاء، وخاصة مرونة البراز.

الدراسة البريطانية الصادرة عن وزارة الصحة، اشارت إلى أن هذه الأعراض تظهر على أكثر من 90% من الأشخاص المصابين بهذه الحالة، لافتة إلى أن الأعراض يمكن أن تكون ”خفية“، خاصة أن المصاب قد لا يشعر بالمرض، موضحةً أنه في حال ملاحظة تلك الأعراض فقد يكون اللجوء إلى الطبيب مفيدًا.

وقالت: ”أحد أعراض سرطان الأمعاء هو التغيير المستمر في عادة الأمعاء، ويشمل ذلك التغوط أكثر من المعتاد، فيما يصبح البراز أكثر مرونة مع آلام في البطن“، منبّهةً إلى أنه عندما تكون هذه الأعراض مصحوبة بدم في البراز، فقد يكون ذلك علامة تحذير خطيرة، فقد يرغب الشخص في تحديد ما إذا كان يعاني من البواسير أم لا.

وفي السياق نفسه، افادت الدراسة بأن خروج البراز الأكثر صلابة (الإمساك)، نادرًا ما يكون ناتجًا عن أمراض الأمعاء الخطيرة بما فيها السرطان. وعلى هذا النحو، إذا كنت تعاني من نوبات الإمساك، فمن غير المرجح أن تكون مصابا بسرطان الأمعاء“.

وعزت سبب الإمساك الى عدم تناول ما يكفي من الألياف، أو عدم شرب كمية كافية من السوائل، أو عدم الحركة بشكل كافٍ، مشيرة إلى أنه إذا واجهت تغيرًا مستمرًا في عادات الأمعاء (أي براز أكثر سلاسة، أو براز أكثر مرونة)، أو دم في برازك (لا يُنسب إلى البواسير)، فاحذر من الإصابة الخطيرة، وخاصة السرطان.

وبحسب الدراسة، فإنه ”يمكن أن يكون أي ألم في البطن أو انزعاج أو انتفاخ يحدث دائمًا عن طريق الأكل علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء”.