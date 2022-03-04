شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار الجلوس لساعات طويلة بدون حركة لـ مرضى الدوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجلوس لعدد ساعات طويلة أما جهاز الكمبيوتر يسبب العديد من المشاكل الصحية على المدى البعيد، ولذا إذا كنت تعمل من المنزل احذر، وحافظ على صحتك، وتعرف علي الأضرار وفقا لموقع " إكسبريس"، أكد التقرير المنشور أن الجلوس لعدد ساعات طويلة للعمل من المنزل يعد من الحيل الخاطئة للصحة بشكل عام، ولأصحاب مشاكل الدوالي بشكل خاص، وهذا ما حذر منه الدكتور مارك وايتلي أستاذ جراحة الدوالي.

ووصف الطبيب العمل من المنزل بأنه من أكثر الأسباب المؤدية للإصابة بجلطات الدم، بسبب قلة الحركة، فالأشخاص الذين يعانون من الدوالي ولا يقومون بأي حركة، يتعرضون لحدوث جلطات دموية صغيرة في الأوردة، أو التهاب الوريد، ولكن في حالة الإصابة بالجلطات فيمكن أن تنتقل إلي الرئة وتسبب الوفاة على الفور.

ولذا حث الطبيب الأشخاص الذين يمارسون مهام العمل في المنزل بضرورة ممارسة الرياضة يوميا لتجديد وتنشيط الجسم والدورة الدموية وتقليل فرص الإصابة بالجلطات، وأوضحت أنه في حالة عدم ممارسة الرياضة والجلوس طوال اليوم فهذا الأمر يتسبب في تقيد تدفق الدم في دوالي الأوردة نظرا لوجود تقلصات عضلية أقل للمساعدة في تسريع الدم وجعله يدور بشكل أفضل.