شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي صحى يساعد فى التخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكرش، أو بروز البطن من الأمور المزعجة لدى الكثيرين من الأشخاص المصابين بها، والسبب في تراكم الدهون في البطن يرجع إلى اتباع عادات يومية وغذائية خاطئة، وأيضا قد تكون علامة على الإصابة بحدوث خلل في الهرمونات بالجسم.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس "، أن أفضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الدهون المتراكمة بالجسم وحول البطن، تكمن في ممارسة الرياضة، وأيضا تناول طعام صحي ومفيد، له تأثير كبير في التخلص من الكرش.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية أن تناول كميات من البروتين يقلل من الرغبة في تناول الطعام بنسبة 60%.، وهذا الأمر يتسبب بشكل كبير في الشعور بالشبع لفترات زمنية طويلة، ولذا تفقد نسبة من الدهون المتراكمة.

وأشار التقرير، أنه ثبت أن استهلاك البروتين يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 80-100 سعرة حرارية في اليوم، ولذا فتناول البروتين يعد من الحيل الجيدة والرائعة للراغبين في التخلص من الكرش.

ونشرت دراسة، أجريت علي 27 شخصا يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وقسّمت العينة إلى ثلاث مجموعات، استهلكت اثنتان منها نسبة عالية من البروتين لثلاث أو ست وجبات في اليوم، بينما تناولت المجموعة الثالثة ثلاث وجبات تقليدية، وكشفت الدراسة أن زيادة تناول البروتين تشكل 25% من السعرات الحرارية يمكن أن تقلل من الرغبة في تناول الطعام بنسبة 60%..