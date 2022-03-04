شكرا لقرائتكم خبر عن ما تحتاجين لمعرفته حول أسباب الارتفاع الشديد في مستويات الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإستروجين و البروجسترون هي أهم الهرمونات التي تؤثر على صحة المرأة، عندما تكون مستويات هرمون الاستروجين مرتفعة للغاية، تُعرف الحالة باسم هيمنة الإستروجين - في هذا الوقت تكون مستويات البروجسترون منخفضة جدًا بحيث لا تكفي لتحقيق التوازن الأول.

دور هرمون الاستروجين في جسم المرأة

عند النساء، تحدث الهرمونات فرقًا كبيرًا - من التأثير على الرغبة الجنسية إلى وظائف الجسم والشهية، يؤثر الهرمونان الجنسيان الرئيسيان - الإستروجين والبروجسترون على وظائف مختلفة. في حين أن الأول ضروري أثناء الحمل والبلوغ ودورات الحيض وللحفاظ على مستويات الكوليسترول ، فإن الأخير ينظم بطانة الرحم.

يفرز البروجسترون عن طريق الغدد الكظرية والمبايض والمشيمة - وهي أعضاء في الجهاز التناسلي للأنثى. لذلك ، كلاهما له دور يلعبه في دورات الحيض والحمل. من الناحية المثالية ، في النساء الأصحاء ، تكون نسبة البروجسترون إلى الإستروجين 100: 500. ومع ذلك ، عندما يكون هناك فائض من واحد ، تتأثر الصحة العامة ؛ في معظم الحالات ، هو هيمنة هرمون الاستروجين.

عندما تكافح مع هيمنة هرمون الاستروجين ، يمكن أن تظهر بعض الأعراض غير السارة.

أعراض هيمنة الأستروجين

أكد هيلث لاين وهولاند كلينيك بعض الأعراض المنبهة الرئيسية لكون الإستروجين مهيمناً. وتشمل هذه:

تقلب المزاج

انخفاض الدافع الجنسي

الانتفاخ

الصداع

متلازمة ما قبل الحيض ( الدورة الشهرية )

تورم وألم الثديين

قلق

كآبة

إعياء

الأورام الليفية

زيادة الوزن

برودة القدمين واليدين

أرق

زيادة الوزن الهرمونية

بطانة الرحم

الكتل الليفية الكيسية في الثدي

فقدان الذاكرة

زيادة الوزن

أسباب هيمنة الإستروجين

قد تكون بعض أهم العوامل الدافعة لهيمنة الإستروجين هي الظروف الصحية الأساسية أو تناول بعض الأدوية: