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شكرا لقرائتكم خبر عن ما تحتاجين لمعرفته حول أسباب الارتفاع الشديد في مستويات الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الإستروجين و البروجسترون هي أهم الهرمونات التي تؤثر على صحة المرأة، عندما تكون مستويات هرمون الاستروجين مرتفعة للغاية، تُعرف الحالة باسم هيمنة الإستروجين - في هذا الوقت تكون مستويات البروجسترون منخفضة جدًا بحيث لا تكفي لتحقيق التوازن الأول.
دور هرمون الاستروجين في جسم المرأة
عند النساء، تحدث الهرمونات فرقًا كبيرًا - من التأثير على الرغبة الجنسية إلى وظائف الجسم والشهية، يؤثر الهرمونان الجنسيان الرئيسيان - الإستروجين والبروجسترون على وظائف مختلفة. في حين أن الأول ضروري أثناء الحمل والبلوغ ودورات الحيض وللحفاظ على مستويات الكوليسترول ، فإن الأخير ينظم بطانة الرحم.
يفرز البروجسترون عن طريق الغدد الكظرية والمبايض والمشيمة - وهي أعضاء في الجهاز التناسلي للأنثى. لذلك ، كلاهما له دور يلعبه في دورات الحيض والحمل. من الناحية المثالية ، في النساء الأصحاء ، تكون نسبة البروجسترون إلى الإستروجين 100: 500. ومع ذلك ، عندما يكون هناك فائض من واحد ، تتأثر الصحة العامة ؛ في معظم الحالات ، هو هيمنة هرمون الاستروجين.
عندما تكافح مع هيمنة هرمون الاستروجين ، يمكن أن تظهر بعض الأعراض غير السارة.أعراض هيمنة الأستروجين
أكد هيلث لاين وهولاند كلينيك بعض الأعراض المنبهة الرئيسية لكون الإستروجين مهيمناً. وتشمل هذه:
- تقلب المزاج
- انخفاض الدافع الجنسي
- الانتفاخ
- الصداع
- متلازمة ما قبل الحيض ( الدورة الشهرية )
- تورم وألم الثديين
- قلق
- كآبة
- إعياء
- الأورام الليفية
- زيادة الوزن
- برودة القدمين واليدين
- أرق
- زيادة الوزن الهرمونية
- بطانة الرحم
- الكتل الليفية الكيسية في الثدي
- فقدان الذاكرة
- زيادة الوزن
قد تكون بعض أهم العوامل الدافعة لهيمنة الإستروجين هي الظروف الصحية الأساسية أو تناول بعض الأدوية:
- عدم توازن الأنسولين
- استخدام حبوب منع الحمل
- زيادة الوزن
- ضعف وظائف الكبد
- الوراثة
- التعرض لمصادر كيميائية لمنتجات تجميل شبيهة بالإستروجين