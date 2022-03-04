البقدونس.. نبات عطري معبّأ بالفوائد الصحية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعد “البقدونس” من النباتات التي تحظى باهتمام الطهاة اذ يستخدمونه في اعداد السلطات وأشهرها “التبولة” التي يشكل البقدونس فيها عنصرا أساسيا لا يستغنى عنه، بالاضافة الى وضعه في أطباق عدة لإضفاء نكهة لذيذة. ويعتبر هذا النبات العطري خزّانًا من الفيتامينات والمعادن والفوائد الصحية.

إليك خمسة من أبرز فوائد البقدونس الصحية في الآتي:

فوائد البقدونس في محاربة رائحة الفم الكريهة

رغم تنظيف الأسنان بانتظام، يمكن أن تستمر رائحة الفم الكريهة. للتغلب على هذه المشكلة التي تدمر حياتك، يوصى بمضغ القليل من أوراق البقدونس بعد الغداء أو العشاء. حيث يتألف هذا النبات من الكلوروفيل، فهو يزيل السموم التي تسبب هذه الرائحة الكريهة ويساهم في نظافة الفم بشكل جيد. يمكن استخدامه أيضاً كغسول للفم.

تنظيف الكلى

يعاني الكثير من الأشخاص من اضطرابات معوية (انتفاخ، غازات، حرقة، إلخ) بعد تناول وجبة غنية جداً. من أجل الشعور بخفة الوزن، اشرب منقوعاً من البقدونس بعد الوجبة. وتُغمس بضع أوراق من البقدونس لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق في ماء ساخن، ثمَّ يُسكب في كوب ويُشرب ساخناً. وبفضل محتواه العالي من الحديد، يساعد البقدونس أيضاً في محاربة فقر الدم ويحفز الجسم. كما أنه ينظف الكلى بعمق. ويخفف من التهابات المسالك البولية.

التخفيف من حدّة لدغات البعوض

هناك العديد من وصفات الجدات لتهدئة الحكة، تعتمد بشكل خاص على عصير الليمون أو فص من الثوم أو الخل الأبيض. البقدونس الطازج ذو الخصائص المطهرة والمضادّة للالتهابات فعّال أيضاً في حالة لدغات البعوض. فقط خذ حفنة من الأوراق، واسحقها وافرك المنطقة المصابة. يمكنك أيضاً ترك هذه الأوراق على اللدغة وغطيها بضمادة.

فوائد البقدونس للبشرة والشعر

غني بالفيتامينات والفلافونويدات، يساعد هذا النبات العطري في الحصول على بشرة مشرقة وتقليل الانتفاخ والهالات السوداء في حالة التعب عن طريق وضع كمادات منقوعة في عصير البقدونس المستخرج من الأوراق. إذا كان مفيداً لمحاربة شيخوخة الجلد، فهو مفيد أيضاً للشعر. ضع بضعة أغصان من البقدونس في الماء المغلي، ثم دلك فروة الرأس بهذا المنقوع قبل شطفه بالماء الصافي. يمكنك تكرار هذه العملية عدة مرات في الأسبوع.

إنقاص الوزن

يُعرف البقدونس بخصائصه المُطهرة والمُدرة للبول، لذا يجب إضافة البقدونس إلى نظامك الغذائي، إذا قررت اتباع نظام غذائي للتخسيس من أجل تحسين مظهرك وفقدان الوزن. غني بالألياف، فهو يمنحك الشعور بالشبع، مما سيمنعك من تناول الوجبات الخفيفة أثناء النهار. يمكن أن يؤكل في السلطة، مع اللحم الأبيض المشوي أو على شكل عصير أو شاي.