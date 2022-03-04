لساعات نوم اضافية.. أدخلوا هذه التمارين الى “روتينكم” اليومي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - مارس - 2022 11:46 صباحًا

هل تعاني للحصول على قدر كاف من النوم؟ اعمل على زيادة وزن الكتلة العضلية من خلال اضافة تمارين المقاومة او ما يعرف برفع الأثقال الى روتينك الرياضي الأسبوعي، وستحصل على نتائج باهرة.

في الحقيقة قد تضاهي تمارين المقاومة تمارين “الايروبك” لناحية المساعدة في حصولك على نوعية نوم أفضل، وفق دراسة أميركية مختصة بشؤون الصحة ونظام الحياة ونشرت تفاصيلها CNN.

“انه امر مثبت علميا بأن تمارين الايروبك جيدة للنوم” تقول كاتبة الدراسة” أنجليك بريلينثين”. “في دراستنا وجدنا ان تمارين المقاومة اورفع الأثقال تتفوق على تمارين الأيروبيك”.

وقد وجدت الدراسة التي لم تنشر بعد، أن الأشخاص الذين قاموا برفع الأثقال فقط مدة سنة، زادت ساعات نومهم خلال الليل بحوالي ٤٠ دقيقة.

كما ان الاشخاص الذين يقومون بتمارين أيروبك كذلك استفادوا، لكن ليس بهذا القدر. اذ انهم حصلوا على حوالي ٢٣ دقيقة إضافية من النوم ليلا. بينما حظي الأشخاص الذين يجمعون بين النوعين بـ١٧ دقيقة اضافية.

وتظهر هذه المعلومات الأولية المثيرة للاهتمام، ان تمارين المقاومة قد تكون أفضل للنوم.

وتعد التمارين الرياضية واحدة من الامور المهمة لتحسين صحة القلب والدماغ وصحة الجسم بشكل عام. لكن اصحاب هذه الدراسة ركزوا على تأثير تمارين الايروبيك على عملية النوم.

وتعني كلمة “أيروبك” “مع الاوكسجين”، وتعد نوعا من التمارين التي تسرّع القلب لفترة من الوقت بين ١٥ و ٣٠ دقيقة، وتشمل هذه التمارين الركض، والسباحة، والقفز، وركوب الدراجة الهوائية وغيرها بالاضافة الى بعض الرياضات الجماعية مثل كرة السلة.

أما تمارين المقاومة، فتشمل رفع الأثقال، او استعمال المكنات التي تتضمن اوزانا، او استخدام وزن الجسم وحده من خلال تمارين كالدفع الأرضي، والعقلة او سحب الجسم الى الأعلى، أو سكوات وغيرها. وتضيف هذه التمارين قوة للجسم من خلال تدمير ألياف العضلات، دافعةً الجسم الى اعادة بنائها.

وفي هذا السياق، تضيف كاتبة الدراسة أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تذهب مباشرة الى المقارنة بين هذين النوعين من التمارين الرياضية: الايروبك ورفع الأثقال. وقد تمت الدراسة على مجموعة من 386 شخصا ذوي وزن زائد وغير تشيطين قاموا بتمارين رفع الأثقال في النادي الرياضي، واستهدفت هذه التمارين عضلات الرجلين والصدر والأكتاف والظهر وغيرها. بينما لجأت مجموعة ثانية الى تمارين “الايروبك” مستخدمين آلات المشي “تريدميل”، والدراجات. وقد قامت المجموعتان بالتمارين تحت مراقبة مدة 60 دقيقة، 3 مرات في الأسبوع.

وبعد هذه التجربة، وجدت الدراسة انه بالاضافة الى زيادة ساعات النوم بحوالي 40 دقيقة، فان الاشخاص الذين اضافوا تمارين المقاومة الى روتينهم، قد خفت عندهم اعداد المرات التي يستيقظون فيها خلال الليل، ما يعني ان هذه التمارين تؤثر ايجابا على نوعية النوم ايضا.