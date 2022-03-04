بينها تقوية الذاكرة.. تعرّفوا الى منافع “الذرة” المتنوعة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ينتظر الكثير من الناس موسم الذرة، لما لهذا الطعام من مذاق رائع وقد يؤكل مشويا أو مسلوقا، كذلك يمكن اضافته الى انواع عدة من الأطعمة كالسلطات والبيتزا وغيرها، اذ يضفي طعما لذيذا جدا. لكن اضافة الى المذاق، فإن الذرة مفيدة جدا للصحة لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية متنوعة ضرورية لوظائف الجسم. فهي غنية بالفيتامينات مثل: الفيتامينين إي E وسي C، ومجموعة الفيتامينات بي B، والمعادن مثل: الفسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد والزنك، والذرة مصدر ممتاز للكربوهيدرات، خالية من الغلوتين، تملك مضادات أكسدة قوية، مصدر جيد للألياف الغذائية، تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وغير ذلك الكثير.

وتعد الذرة كنزا تغذويا، لما تشكله من منافع كثيرة للجسم.

فوائد الذرة في تقوية الذاكرة

لعل أبرز فوائد الذرة المسلوقة، أنها ممتازة للدماغ وتقوية القدرات المعرفية وتحسين الذاكرة؛ فهي تساعد على القيام بوظائف الدماغ اليوميّة بنشاط وحيوية.

فوائد الذرة في علاج الإمساك

تعتبر الذرة المسلوقة مليناً طبيعياً للمعدة، الأمر الذي يحمي من الإمساك ويعالج المشكلة في حال وجودها.

فوائد الذرة المسلوقة في الوقاية من السرطان

يساهم تناول الذرة المسلوقة في وقاية الجسم من الإصابة بأمراض سرطانية مختلفة، أبرزها سرطان القولون وسرطان المعدة.تابعي المزيد: فوائد زيت جنين القمح للجسم.. لا تصدَّق



فوائد الذرة لصحة القلب

تحافظ الذرة المسلوقة على إنزيمات القلب وصحّته، وذلك وفقاً للعديد من الأبحاث العلمية.. لكن، لا بد من الإشارة إلى أن دراسات القلب والأوعية الدموية لاتزال محدودة ومتناقضة في بعض الأحيان.



فوائد الذرة في الوقاية من فقر الدم

لعل احدى فوائد الذرة المسلوقة، أنها تحمي من حالات فقر الدم؛ نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد، وحمض الفوليك والفيتامين بي 12 B12.

فوائد الذرة “خارقة” بفضل مضادات الأكسدة

بفضل محتوى الذرة المسلوقة من مضادات الأكسدة القوية؛ فإنها تساهم في الوقاية من العديد من الأمراض.

ومضادات الأكسدة هي مركّبات تحمي خلايا الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، هذه الأخيرة عبارة عن جزيئيات تفاعلية للغاية، من شأنها أن تشارك في تطوير أمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان والأمراض الأخرى المتعلقة بالشيخوخة. وقد لاحظ باحثون أن إجمالي نشاط مضادات الأكسدة للذرة يزداد عند طهيها، ربما نتيجة لإطلاق بعض المركّبات المضادّة للأكسدة عند تسخينها.

فوائد الذرة لصحة البصر

تشير بعض البيانات العلمية إلى أن تناول اللوتين والزياكسانثين بانتظام، الموجودين في الذرة المسلوقة، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين، وهما من أمراض العيون.

علماً بأن هذين المضادين للأكسدة يتراكمان في البقعة وشبكية العين؛ مما يحميها من الإجهاد التأكسدي الذي قد يسبب الضرر.

نصيحة الاختصاصية عبير: اعتمدي قطعة من الذرة المسلوقة كوجبة خفيفة يومية تُشعرك بالشبع، بفضل احتوائها على الكثير من الألياف، وتدعم صحتك من خلال مضادات الأكسدة الوفيرة التي تتضمنها.