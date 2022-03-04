شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر الإصابة بأوميكرون الخفى على مناعة الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور وباء كورونا العالمى وكل يوم يظهر متحور أو متغير جديد، وهذه المتغيرات لها طبائع خاصة بها، وآخرهم كان أوميكرون، الذي تحور منه أوميكرون الخفى، الذى اختلف العلماء على تحديد خصائصه فى بداية ظهوره.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع " لايف" أن أوميكورن الخفى يتسبب فى ظهور أعراض فى الجهاز الهضمى، ولذا يعد من المتغيرات الخاصة بفيروس كورونا التى تؤثر بشكل سلبى على الجهاز المناعى، وهذا ما أشار إليه الدكتور يفغينى تيماكوف الأخصائى الروسى للأمراض المعدية.

وأضاف الطبيب أن الإصابة بأوميكرن الخفي تتسبب في حدوث اضطرابات في بيئة الجراثيم، وهذا الأمر يتسبب في حدوث تغيرات للمكونات البيئة المعوية، ما يتسبب في حدوث خلل لامتصاص العناصر الدقيقة المختلفة مثل البروتينات والدهون والكربوهيدرات، ويحدث أيضا اضطراب للبنكرياس وتتعطل وظيفة الإنزيم الخاصة به، لذا يتعرض الشخص للضعف الشديد فى الجهاز المناعى.

وأوضح التقرير أنه حال وجود اضطراب للأمعاء، فيتعرض المريض لبعض المشاكل، ومنها الإصابة بالإمساك، وتضخم الغدد الليمفاوية والألم المستمر فى البطن، وقد يصل الأمر للإصابة بالتهاب المعدة.

وأكد الدكتور أن بعض الأشخاص يتعرضون لبعض الأعراض بعد الشفاء لمدة شهر، ويطلق على هذا متلازمة ما بعد الشفاء من أوميكرون الخفى، ويكون أعراضها ضيق فى التنفس مصحوبا بالتعرق والصداع والضعف العام.