رجيم لإستعادة الرشاقة في أسبوع قبل يوم الأم   

بيروت - نادين محمد -

من الممكن تطبيق رجيم لاستعادة الرشاقة في اسبوع واحد. والافضل الوصول الى تحقيق هذا الهدف قبل حلول موعد الاحتفال بيوم الام. وهو ما يشير إليه الطبيب واختصاصي التغذية الدكتور سيرفاتس لاكروزنيار. وقد شدد في هذا السياق اولاً على ضرورة التوقف عن تناول كمية كبيرة من الملح وعلى التركيز على اكل البروتينات. واشار الى ان لا سر كبيراً يكمن خلف الرشاقة وان الوصول اليها ممكن من خلال تطبيق نظام غذائي متوازن مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

نظام لتخسيس الوزن في اسبوع



بحسب الدكتور سيرفاتي يمكن اتباع رجيم لاستعادة الرشاقة في اسبوع واحد بسهولة. ولهذه الغاية يجب تطبيبق هذا النظام.

اليوم الاول



الفطور. كوب من الشاي الاخضر الخالي من السكر، طبق من سلطة الفواكه، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء قليلة الدسم.

الغداء. 100 غ من الجمبري المحضر بالطريقة الصحية، طبق من سلطة الخضار، طبق من الخضار المطهوة على البخار، حبة غريب فروت.

العشاء. طبق من الهليون المطهو على البخار مع القليل من زيت الزيتون، طبق من العجة مع البيض والطماطم والكوسى والحبق، كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم مع البذور والتمر، حبة فاكهة موسمية.

اليوم الثاني



الفطور. كوب من الشاي الاخضر الخالي من السكر، كوب من اللبن الزبادي مع الفواكه والمكسرات، 5 حبات من اللوز النيء.

الغداء. طبق من المعكرونة مع الفطر والحبق وصلصة الطماطم، طبق سلطة، حبة دراق او من اي فاكهة موسمية.

العشاء. كوب من الشوربة المعدة بطريقة صحية يحتوي على اللوبياء والطماطم والبصل والكوسى والبابريكا والحبق وزيت الزيتون، كوب صغير جداً من مربى خفيف السكر.

اليوم الثالث



الفطور. كوب من الشاي الاخضر من د ون سكر، بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعتان من بسكويت الارز الصحي، حبة تفاح متوسطة الحجم.

الغداء. طبق من الجزر المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من سمك السلمون المشوي مع قطع من الليمون، قطعة صغيرة من الجبنة مع العسل.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي مع البصل والزعتر، طبق من السلطة الخضراء، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

اليوم الرابع



الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، حبة فاكهة موسمية.

الغداء. طبق من سلطة الشمر مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون والكمون، قطعة اسكالوب مشوي من دون دهون مع القليل من الخضار المشوية، حبة فاكهة.

العشاء. قطع من الجمبري المشوي، كوب من الشوربة المحضرة مع بذور الكينوا والطماطم والحبق والبصل والثوم وزيت الزيتون، قطعة من البطيخ.

اليوم الخامس



الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، طبق من سلطة الفواكه وخصوصاً الحمراء، قطعتان صغيرتان من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة طعام من زبدة البندق.

الغداء. قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء الخالية تماماً من الدسم، قطعة شمام صغيرة.

العشاء. 4 قطع من السردين الصغير المشوي، طبق من السلطة مع القليل من زيت الكولزا، ملعقة طعام من مربى المشمش الذي يحتوي على القليل من السكر.

اليوم السادس



الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، كوب من مخفوق يحتوي على ثمرة موز، عصير حبة برتقال، حبة دراق، حبة غريب فروت، 3 حبات جوز.

الغداء. 10 حبات من الجمبري المشوي مع نصف حبة افوكادو، القليل من الكزبرة، متبل باذنجان.

العشاء. شوربة كوسى باردة مع القليل من الشمر والنعناع الطازج، حبتان من الطماطم المشوية مع الكينوا والبصل والصنوبر، حبة فاكهة موسمية.

اليوم السابع



الفطور. كوب من الشاي الاخضر الخالي من السكر، عصير حبتي برتقال، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء قليلة الدسم مع ملعقة وسط من العسل الطبيعي و5 حبات من اللوز من دون ملح.

الغداء. بيضتان مسلوقتان، طبق سلطة مشكل، قطعة متوسطة الحجم من السلمون المشوي، حبة فاكهة موسمية.

العشاء. طبق من السلطة المشكلة، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع ملعقة طعام من زيت جوز الهند والقليل من بودرة الزنجبيل، حبة فاكهة.

وهكذا يمكن من خلال اتباع رجيم لاستعادة الرشاقة في اسبوع خسارة ما لا يقل عن 4 الى 5 كيلوغرامات زائدة.



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