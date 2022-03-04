شكرا لقرائتكم خبر عن لو عائلتك فيها إصابات بالسرطان.. تجنب تناول 10 أطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما ينتشر السرطان فى العائلة، فمن الطبيعى أن يفعل الشخص كل ما فى وسعه للتخفيف من مخاطر إصابته، ونظرًا لأن الطعام الذى نتناوله يمكن أن يكون له علاقة مباشرة بتطور السرطان أو زيادة خطر الإصابة به، فمن المهم مراقبة النظام الغذائى، والعيش بأسلوب صحى بشكل عام قد يعنى الابتعاد عن بعض الأطعمة تمامًا، وفقا لما نشره موقع eatthis.

وفى هذا التقرير نرصد الأطعمة التى يجب الابتعاد عنها إذا كان السرطان ينتشر فى العائلة، حيث يمكن أن تساهم فى زيادة فرص الإصابة بالسرطان..

1 - اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة من بين أسوأ العوامل المسببة لزيادة خطر الإصابة بالسرطان، ووفقًا لصندوق الأبحاث العالمى فإن اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، حيث تتم معالجة هذه اللحوم بشكل كبير.

2 - الملح

نعلم جميعًا أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن هل تعلم أنه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان؟ ووجد الصندوق العالمى لأبحاث السرطان أدلة قوية على أن الملح وغيره من الأطعمة الغنية بالملح سبب فى الإصابة بسرطان المعدة.

3 - الهوت دوج

إذا تم تشخيص إصابة أفراد من العائلة بالسرطان، ابق بعيدًا عن الهوت دوج فهى نوع من اللحوم المصنعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والملح، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وهناك مركبات فى اللحوم المصنعة يتم إنتاجها عند تدخين اللحوم أو معالجتها أو عند إضافة النترات والنتريت، وتم ربط هذه المركبات بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

4 - صلصة الصويا

تحتوى ملعقة كبيرة من صلصة الصويا على ما يصل إلى 1000 ملليجرام من الصوديوم، وهو ضعف كمية الصوديوم التى يجب أن يتناولها الشخص العادى.

5 - شوربات معلبة

الحساء المعلب مشهور باحتوائه على مستويات عالية من الصوديوم، ونظرًا لأن الصوديوم مرتبط بتطور سرطان المعدة، يجب تجنب الحساء الذى يحتوى على نسبة عالية منه، وفقًا للصندوق العالمى لأبحاث السرطان .

6 - خليط الفطائر الجاهزة

ليست كل الفطائر بالضرورة محظورة لكن إذا كنت معتادًا على شراء خلطات الفطائر المعدة مسبقًا، فقد يكون الوقت قد حان للتوقف، يعد صنع المزيج الخاص بك من مسحوق الخبز منخفض الصوديوم خيارًا أفضل للأشخاص المعرضين للإصابة بالسرطان، وذلك لأن الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن تسبب سرطان المعدة.

7 - اللحم البقرى

تعتبر اللحوم الحمراء مرتبطة بشكل قاطع بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، ويقترح الصندوق العالمى لأبحاث السرطان الحد من تناول لحم البقر (واللحوم الحمراء الأخرى) إلى أقل من 500 جرام فى الأسبوع .

8 - السمك المعلب

تجنب تناول أسماك التونة والأسماك المعلبة الأخرى، فعادة ما يكون هناك الكثير من الملح المنقوع فى خيارات المأكولات البحرية هذه، والطازجة دائمًا أفضل.

التونة والسلمون الطازج كلها مصادر ممتازة للبروتين القائم على المأكولات البحرية التى تحتوى على نسبة منخفضة من الصوديوم هذا أفضل لضغط الدم والكوليسترول، وفى النهاية يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

9 - اللبن

وفقًا للمعهد الوطنى للسرطان، أظهرت بعض الدراسات أن اتباع نظام غذائى غنى بالكالسيوم يمكن أن يساهم فى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لكن البيانات غير متسقة.

في دراسة صحة أطباء هارفارد، استهلك 20885 طبيباً 2.5 حصص من منتجات الألبان يومياً، وشهدوا زيادة بنسبة 34% فى سرطان البروستاتا، وأظهرت دراسة متكررة شملت 47781 طبيبًا خطرًا أكبر. وهناك أيضًا دليل على تورط منتجات الألبان في زيادة خطر الإصابة بسرطان المبيض.

10 - بيض:

بشكل عام تعرضك جميع أنواع الدواجن لخطر الإصابة بالسرطان، وهذا يشمل أيضًا البيض، وفقًا لدراسة أجرتها أبحاث الوقاية من السرطان، وأظهر الرجال الذين تناولوا 2.5 بيضة أو أكثر في الأسبوع زيادة بنسبة 81% فى خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.