شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق يتفاعل بها جسمك مع الإفراط فى تناول البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تناول 0.8 جرام من البروتين لكل كيلو من وزن الجسم أمر مهم للإنسان العادى وهو أمر حيوى لأولئك الذين يحاولون البقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية، وترتفع الكمية إلى 1.5 جرام إذا كنت تحاول التخلص من الكيلوجرامات واكتساب كتلة عضلية، فزيادة تناول البروتين أمر حيوى لكل من يحاول بناء العضلات وفقدان الوزن لأنه يساعد على إصلاح الخلايا وبناء كتلة العضلات.

ولكن فى بعض الأحيان عند محاولة إضافة المزيد من البروتين إلى النظام الغذائي، يبتعد الناس ويضيفون الكثير منه دون أن يدركوا أنه يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتهم، فعندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن الكثير من أي شيء غير صحي، في هذا التقرير نتعرف على 5 أشياء قد تحدث إذا كنت تتناول الكثير من البروتين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 أشياء قد تحدث إذا كنت تتناول الكثير من البروتينتشعر بالعطش

يمكن أن يؤدى الإفراط في تناول البروتين إلى زيادة طلب الجسم على الماء، وإذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء حسب استهلاكك للبروتين، فقد تشعر بالعطش طوال الوقت، يحدث ذلك بسبب وجود النيتروجين المفرط فى الدم، ويعتبر النيتروجين أحد مكونات البروتين، وسيؤدى تناوله المفرط إلى إجبار كليتك على بذل جهد إضافى لطردها من جسمك نتيجة لذلك، ستزداد معدلات دخولك إلى الحمام وستشعر بالجفاف.

ستشعر بالضعف وتعانى من الصداع

من الآثار الجانبية للجفاف الضعف والصداع، ويمكن أن يؤدى نقص كمية الماء الكافية فى الجسم إلى الضعف والصداع، ويمكن أن يكون أيضًا بسبب تناول كمية أقل من الكربوهيدرات أو استبدال الكربوهيدرات بالبروتين.

وعندما لا يحصل الجسم على الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، فإنه يدخل فى عملية الكيتوزيه، حيث يبدأ فى استخدام الدهون المخزنة للحصول على الطاقة وهذه العملية تجعلك تشعر بالضعف ويمكن أن تؤدى إلى الصداع.

رائحة أنفاسك تصبح كريهة

يمكن للنظام الغذائى الغنى بالبروتين أن يجعل تنفسك برائحة كريهة، فالإفراط فى تناول البروتين يمكن أن يجعل رائحة أنفاسك مثل الفاكهة الفاسدة، والتي تحدث بسبب عملية الكيتوزيه.

إن بدء عملية الكيتوزيه يؤدي إلى تكوين الأسيتون في النفس، مما يجعل رائحة أنفاسك كريهة، إلى جانب ذلك هناك نوعان من الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين والتي يمكن أن تكون أيضًا سببًا لرائحة التنفس الكريهة حتى لو شربت الماء أو مضغ النعناع فهذه الرائحة لا تزول.

الإمساك

لا تحتوى الأطعمة الغنية بالبروتين على الألياف اللازمة لتكثيف البراز، وتحتوى الكربوهيدرات على الألياف التي تزيد من حجم البراز وتجعلك ممتلئًا لفترة أطول وتساعد في مرور الأمعاء بسهولة.

إذا كنت لا تستهلك ما يكفي من الكربوهيدرات وتتناول البروتين فقط، فإنك ستشعر بالإمساك طوال اليوم، ويعتبر تناول كمية معينة من الكربوهيدرات أمرًا ضروريًا للشعور بالحيوية وإخراج البراز بانتظام.

زيادة الوزن

يمكن أن يؤدى الإفراط فى تناول البروتين إلى زيادة الوزن تمامًا مثل الإفراط فى تناول الدهون.