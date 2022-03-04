ما العلاقة بين حمية الـ”كيتو” والتصلب المتعدد؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بحسب بحث أخير أجراه علماء في جامعة فيرجينيا، قد يكون نظام “كيتو” الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون وجرعة منخفضة من الكربوهيدرات، آمناً للأشخاص الذين يعانون من التصلّب المتعدد، حيث يخفف من شعورهم بالإرهاق والاكتئاب.

وشملت الدراسة 65 شخصاً يعانون من مرض التصلّب العصبي المتعدد، وتمّ توجيههم لتناول 2 إلى 3 وجبات من حمية “كيتو” يومياً لمدة 6 أشهر، يتضمن ذلك حصة أو حصتين من البيض أو السمك أو اللحوم، مع ما يصل إلى 4 ملاعق كبيرة من الزبدة أو الزيت أو الأفوكا أو السمنة أو الكريما الثقيلة. جنباً إلى كوب أو كوبين من الخضار غير النشوية مثل الخضار الورقية أو الخيار أو القرنبيط.

وسُمح للمشاركين باستهلاك 20 غ من الكربوهيدرات كحدّ أقصى يومياً، وقد لوحظ الالتزام بها من خلال اختبارات البول اليومية.

وأخيراً، تمكّن نحو 54 شخصاً، أو 83 في المئة من الأشخاص الخاضعين للاختبار، من اتباع النظام الغذائي لفترة الاختبار الكاملة البالغة 6 أشهر.

وباستخدام الاستبيانات، قال الباحثون إنّ المشاركين في الدراسة أبلغوا عن درجات أفضل في الصحّة البدنية والعقلية، وعن تحسّن بنسبة 17 في المئة، باستخدام اختبار شائع لتطور مرض التصلّب العصبي المتعدد، وتمكنوا من المشي بمعدل 100 قدم أكثر من بداية الدراسة.

وأضافوا، أنّ عيّنات الدم أظهرت تحسّناً في مستويات علامات الالتهاب في الدم في نهاية الدراسة، رغم أنّهم لم يحدّدوا ماهية تلك العلامات.

يذكر أن نظام كيتو الغذائي هو أحد الطرق المتبعة للدايت وفقدان الوزن وهو يعتمد على قطع جميع الكربوهيدرات تقريباً من نظامك الغذائي وتناول الدهون والبروتين، تشمل الأطعمة الشائعة التي يجب تناولها في الكيتو اللحوم والبيض ومنتجات الألبان وزيت الزيتون والأفوكادو.

ويعمل النظام الغذائي على استنزاف احتياطيات الجسم من السكر، نتيجة لذلك ستبدأ في تكسير الدهون للحصول على الطاقة، وينتج عن هذا إنتاج جزيئات تسمى الكيتونات التي يستخدمها الجسم للوقود، عندما يحرق الجسم الدهون، يمكن أن يؤدي أيضاً إلى فقدان الوزن.