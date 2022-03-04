دراسة: تناولوا البروتينات للتقليل من الرغبة الشديدة في الأكل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أظهرت الدراسات السابقة، أنّ تناول كميات أكبر من البروتينات يقلّل من الرغبة الشديدة في الأكل. وثبُت أيضاً أنّ استهلاك البروتينات يمكن أن يعزّز عملية التمثيل الغذائي بمعدل 80-100 سعرة حرارية في اليوم.

وفي أحد الأبحاث المنشورة أخيراً في مجلة “Obesity”، شرع الباحثون في تحديد آثار البروتينات الغذائية على الشهيّة المتصوّرة أثناء فقدان الوزن.

وجرّبوا عيّنة من 27 رجلاً يعانون من زيادة الوزن والبدانة، قُسِّموا إلى 3 مجموعات، استهلكت اثنتان منها نسبة عالية من البروتينات لـ3 أو 6 وجبات في اليوم، بينما تناولت المجموعة الثالثة 3 وجبات تقليدية.

وحدّدت الدراسة، أنّ زيادة تناول البروتينات لتشكيل 25 في المئة من السعرات الحرارية يمكن أن تقلّل من الشهيّة بنسبة 60 في المئة.

وكشفت النتائج أيضاً، أنّ هذا قد يقلّل من الرغبة في تناول وجبة خفيفة مساءً إلى النصف. ولكنها وجدت أيضاً أنّ تناول البروتينات يرتبط ارتباطاً مباشراً بانخفاض محيط البطن.

وأكّدت الأبحاث المنشورة في مجلة “Nutrition and Metabolism” ذلك، مشيرةً إلى أنّ الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتينات لديهم دهون أقل في البطن.

وتعزّز النتائج بحثاً منفصلاً نُشر في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، سلّط الضوء على الآثار المطوّلة لتناول البروتينات.

وأثبت معدو بحث عام 2006، أنّ تناول البروتينات ارتبط بانخفاض كبير في احتمال زيادة دهون البطن لدى النساء على مدى 5 سنوات. كما ربطوا الفاكهة والخضار بتقليل تخزين الدهون.

وأكّد الموقع الطبي “مديسين نت” هذه النتائج، مشيراً إلى أنّ اتباع نظام غذائي غنيّ بالبروتينات النباتية، مثل المكسّرات والبذور والتوفو، يمكن أن يساعد في التخلّص من دهون البطن “بين عشية وضحاها”.