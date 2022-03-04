شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقال إلى الطقس الدافئ.. تغييرات أساسية للعناية بالبشرة في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغيير في الموسم أمر لا مفر منه، مما يتطلب تغييرات فى روتين بشرتك، وفقا لموقع verywellhealth"

تغيرات العناية بالبشرة في الصيفابدأى إجراءات العناية ببطء:

قد يتطلب الانتقال إلى موسم آخر تغييرات في روتين العناية بالبشرة ولكن دون تسرع، فالاندفاع نحو أشياء جديدة قد لا يكون هو السبيل للقيام بذلك، عند العمل على إجراء تعديلات في العناية بالبشرة، من المهم السماح لبشرتك بالراحة في الطقس الجديد والتكيف مع التغيير في وتيرته، حيث يساعد ذلك البشرة في الاستعداد لفصل الصيف وزيادة تأثير روتين العناية بالبشرة.

لا تنسى عامل الحماية من الشمس SPF:

تزداد الحاجة إلى الحماية من أشعة الشمس بشكل كبير خلال فصل الصيف بسبب زيادة خطر الإصابة بحروق الشمس والدباغة وأشكال أخرى من أضرار أشعة الشمس، فمن المهم استخدام واقي من الشمس.

استخدام مرطب البشرة:

من الضروري اختيار المرطب المناسب، نظرًا لأن الجلد يعاني بالفعل من الرطوبة والعرق فى الصيف، تجنبى استخدام المرطبات الثقيلة واختارى المرطبات خفيفة الوزن أو الماء أو الهلام.

كونى حذرة مع التصبغ:

يمكن أن تتفاقم مشكلة التصبغ خلال فصل الصيف بسبب زيادة العرق، واسمرار البشرة، وضرر الشمس، وما إلى ذلك.