شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأخذ دواء الغدة الدرقية بشكل آمن وصحيح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الغدة الدرقية من أهم أجزاء الجسم وغالبًا ما يتم تجاهلها رغم أهميتها، وتقع هذه الغدة في مقدمة العنق، فوق عظمة الترقوة مباشرةً وتساعد في إنتاج الهرمونات التي تتحكم في التمثيل الغذائي لجسمك ونموه وتطوره، بينما تنظم أيضًا وظائف الجسم المختلفة بما في ذلك معدل ضربات القلب والتنفس ووزن الجسم وقوة العضلات، وفى هذا التقرير نتعرف على متى يجب أن تلجأ إلى أدوية الغدة الدرقية وكيف تتناولها بشكل صحيح وآمن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وهناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى اضطرابات مختلفة يمكن أن يتسبب نقص اليود، وأمراض المناعة الذاتية والالتهاب الناجم عن فيروس أو بكتيريا، في حدوث مشاكل للغدة الدرقية وقد يصف الأطباء الأدوية عن طريق الفم في أوقات محددة.

متى يجب أن تلجأ إلى أدوية الغدة الدرقية؟

قال الدكتور شافال شانداليا، استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى جاسلوك بالهند، "يجب أن يبدأ الناس تناول أدوية الغدة الدرقية بمجرد تشخيصهم بفرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية يجب أن يتم ذلك بالتشاور مع طبيبهم."

قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية هي حالة تفشل فيها الغدة الدرقية في إنتاج ما يكفي من بعض الهرمونات المهمة الحاسمة للجسم.

فرط نشاط الغدة الدرقية هو مرض يحدث عندما تفرز الغدة الدرقية هرمونات الغدة الدرقية بشكل زائد.

يعتبر قصور الغدة الدرقية أحد أكثر اضطرابات الغدد الصماء شيوعًا، لذا فإن الدواء الذي يتم إعطاؤه للحالة هو هرمون الغدة الدرقية وهو في الأساس مكمل لهرمون الغدة الدرقية.

هل هناك وقت مناسب لتناول الأدوية؟

أوصي الدكتور شانداليا بتناول أدوية الغدة الدرقية في الصباح على معدة فارغة للحصول على أقصى قدر من الفعالية. وأوضح أنه إذا تم تناوله بعد الوجبات أو مع الطعام ، فلن يتم امتصاص الأدوية بشكل صحيح، مما يمنع مستويات الغدة الدرقية من الوصول إلى مستوياتها المثلى.

ومع ذلك، في حالة قصور الغدة الدرقية، إذا تناول الشخص جرعة كاملة من هرمون الغدة الدرقية في الصباح على معدة فارغة فقد يصاب الشخص بالخفقان أو زيادة ضربات القلب، وحينها يمكن تقسيمها إلى جرعتين- في الصباح الباكر على معدة فارغة وقبل النوم.

وقال الدكتور فينو جوبتا، استشاري الطب الباطني بمستشفى مانيبال بالهند ، "قد يبدو تناول دواء الغدة الدرقية بسيطًا إلى حد ما، ولكن يحتاج الشخص إلى معرفة العديد من الأشياء للتأكد من أن الدواء يعمل كما ينبغي سواء كان ذلك بسبب قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية، فإن تناول الدواء بشكل صحيح يساعد الشخص على امتصاص الأدوية جيدًا ويحد من مخاطر الآثار الجانبية.

في حالة قصور الغدة الدرقية، أوصي الدكتور غوبتا باستخدام عقار يحتوى على مادة ليفوثيروكسين، والذي يعمل بشكل أفضل عندما يتناوله الشخص في نفس الوقت كل يوم.

يمكن أن يؤدي تفويت يوم أو يومين من عقاقير الغدة الدرقية إلى إثارة الأعراض ​​حاول إقران أو تناول الدواء مع شيء تفعله كل يوم مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة التي يمكن أن تساعدك على ترسيخ هذه العادة إذا كنت تنسى ، فحاول ضبط المنبه.

وأضاف: "في حال نسى الشخص تناول الدواء، يمكنه تناوله بعد ساعتين أو ساعتين ونصف من الوجبة، وإذا كان الشخص يتناول المكملات الغذائية، فيجب أن يكون هناك فجوة لمدة 3 ساعات على الأقل ".

عوامل تجعل أدوية الغدة الدرقية أقل فعالية

وفقًا للدكتور جوبتا، قد تؤدي بعض الأطعمة والأدوية والمكملات والحالات الطبية إلى إضعاف مدى امتصاص جسمك للأدوية يمكن لضعف الامتصاص أن يجعل أدويتك أقل فعالية.

يوصى عادةً بتناول مادة ليفوثيروكسين في الصباح إذا اتبعت هذه النصيحة، وتناوله على معدة فارغة، ثم تجنب الطعام والشراب بما في ذلك القهوة لمدة ساعة على الأقل.

علاوة على ذلك، يحذر الطبيب من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم في غضون ثلاث ساعات من تناول أدوية الغدة الدرقية.

كما تقترح تجنب الأطعمة المسببة لتضخم الغدة الدرقية مثل، الكرنب ، والقرنبيط ، والذرة ، والسبانخ ، والبطاطا الحلوة ، وبعض الفواكه مثل الفراولة ، والخوخ ، وبذور الكتان، والفول السوداني.

بالإضافة إلى ذلك ، في حين أن العديد من المكملات الغذائية مثل الكالسيوم والحديد والبيوتين وفيتامين ج وحتى اليود يمكن أن تتداخل مع امتصاص الأدوية، فإن عددًا من الحالات الطبية مثل عدم تحمل اللاكتوز ومرض الاضطرابات الهضمية وأمراض البنكرياس والكبد قد تؤثر على نفس الشيء.

الأخطاء الشائعة التي يجب على الناس تجنبها

يهدف علاج قصور الغدة الدرقية عادةً إلى استبدال هرمون الغدة الدرقية الذي لا تستطيع الغدة الدرقية إنتاجه ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار لضمان فعالية عالية.

قال الدكتور شانداليا، بينما يتناول الأشخاص أدوية الغدة الدرقية في الصباح ، فإنهم غالبًا ما يتناولون الكالسيوم والحديد والفيتامينات المتعددة معهم ، مما يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الأدوية.

وأضاف: "كمية الحديد في الفيتامينات ، على الرغم من صغرها ، يمكن أن تؤدي إلى إعاقة امتصاص هرمون الغدة الدرقية". ومع ذلك ، فإنه يقترح بشدة عدم تناول الحديد أو الكالسيوم أو الفيتامينات المتعددة مع أدوية هرمون الغدة الدرقية في الصباح ، لأنه سيمنع امتصاص هرمون الغدة الدرقية.

واقترح الدكتور جوبتا تناول الدواء في نفس الوقت كل يوم ، مع تجنب استهلاك الكالسيوم في غضون ثلاث ساعات من تناول الدواء.