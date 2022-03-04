شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري باطنة: 3 إجراءات مهمة حال اكتشاف فطريات في دم المريض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر د.علي الشهري استشاري باطنة وأمراض معدية للكبار، من خطورة وجود فطريات في دم المريض. وقال الشهري، عبر حسابه في “تويتر”: “إن النتائج التي تثير طبيب الأمراض المعدية اكتشاف وجود فطريات في دم المريض”. وأضاف د. علي الشهري أن ذلك يستدعي: – سرعة البدء في العلاج – البحث عن المصدر – منع المضاعفات

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