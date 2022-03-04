شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 توابل لعلاج الالتهاب ..منها الفلفل الأسود والكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية لمحاربة المرض والإصابة، إلا أن الكثير منه يمكن أن يكون مدمرًا للغاية، يُعرف هذا باسم "الالتهاب المزمن"، والذي تم ربطه بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية والأمراض مثل التهاب المفاصل والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان، ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات في عمل الكصير لصحتك، وهناك العديد من المكونات الرئيسية موجودة بالفعل في خزائن مطبخك، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- كركم:

الكركم، أحد أشهر التوابل المضادة للالتهابات، تعج بأكثر من 300 مركب نشط ، أهمها الكركمين ، وهو مضاد للأكسدة مضاد للبكتيريا ومقاوم للالتهابات، وجدت دراسة أخرى أجريت على مرضى هشاشة العظام أن مكملات الكركمين توفر تسكينًا للألم مشابهًا للأدوية المضادة للالتهابات .

ومن المهم ملاحظة أن الكركمين لا يشكل سوى 3٪ من الكركم ومن الصعب على الجسم امتصاصه، لزيادة فعالية الكركم ، يوصى بتناوله مع الفلفل الأسود ، الذي يحتوي على البيبيرين ، وهو مركب ثبت أنه يزيد من امتصاص الكركمين بنسبة تصل إلى 2000٪.

2 - فلفل أسود:

لُقِّب "بملك التوابل" لسبب احتوائه على البيبيرين المركب النباتي بمضادات الأكسدة التي لم يتم العثور عليها فقط لزيادة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية (مثل الكركمين) ، ولكن تم اقتراحها أيضًا لتقليل أضرار الجذور الحرة المعروفة بأنها تسبب الأمراض.

3- زنجبيل:

يشتهر الزنجبيل بنكهته الحلوة والحادة ، فهو يساعد على تقليل الالتهابات والعدوى بسبب مضادات الأكسدة ومركبات مضادة للجراثيم تعرف باسم "جينجيرول" ، ويوصى بتناول الزنجبيل للمساعدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل مثل آلام المفاصل.

4 -قرفة:

تحتوي القرفة على نسبة عالية من سينامالديهيد التى لها تأثيرات مضادة للالتهابات، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة لمنع تلف الخلايا وخفض نسبة السكر في الدم وتحسين الكوليسترول.

5 – الفلفل الحار:

تحتوى توابل الفلفل الحار على المركبات الكيميائية المعروفة باسم "الكابسيسينويد"، والتي تم اقتراح استخدامها كمسكنات طبيعية للألم، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الفلفل الحار مليء بالفيتامينات ، مثل C و A ، والتي تلعب دورًا أساسيًا في صحة الجهاز المناعي.