شكرا لقرائتكم خبر عن يشفي من الفيروس في 3 أيام.. «الصحة العالمية» توصي بهذا الدواء لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوصت منظمة الصحة العالمية، باعتماد أقراص شركة “ميرك” الأمريكية المضادة لعدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يشفي في مدة من 3 إلى 4 أيام.

وأشارت “الصحة العالمية”، إلى أن هذا الدواء لعلاج المصابين بأعراض لا تزال خفيفة، ولكنهم معرضون لخطر دخول المستشفى.

تهدف نتائج التجارب إلى إثبات أن “مولنوبيرافير” يخفض خطر الدخول إلى المستشفى (انخفاض بواقع 43 حالة استشفاء من 1000 مصاب معرضين للخطر)، والوقت اللازم لانحسار الأعراض (في المتوسط أقل بـ 3.4 أيام).

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان أن التوصية ترتكز على معطيات جديدة صادرة عن ست تجارب ارتكزت على مراقبة عينة عشوائية من 4796 مصابا، وهي أكبر مجموعة بيانات عن هذا الدواء حتى الآن.

والمصابون المعرضون لخطر الاستشفاء هم غير الملقحين، كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو المصابون بأمراض مزمنة.

في المقابل قالت المجموعة إن “المصابين الشباب والذين هم بصحة جيدة، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات” يجب ألا يتناولوا العلاج.

و”مولنوبيرافير” هو عقار مضاد للفيروسات، ويجب تناوله فورا بعد ظهور الأعراض، ولمدة خمسة أيام لمنع الفيروس من التكاثر.