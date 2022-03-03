شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الالتهاب الرئوي وأسبابه والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب إحدى الرئتين أو كليهما بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، وهى عدوى خطيرة تمتلئ فيها الأكياس الهوائية بالقيح والسوائل الأخرى، وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine يؤثر الالتهاب الرئوي القصبي على بقع في جميع أنحاء الرئتين.

ما الذي يسبب الالتهاب الرئوي؟

هناك أكثر من 30 سببًا مختلفًا للالتهاب الرئوي، وقد تم تجميعهم حسب السبب،

الأنواع الرئيسية للالتهاب الرئوي هي:

-الالتهاب الرئوي الجرثومي، هذا النوع ناتج عن بكتيريا مختلفة الأكثر شيوعًا هي العقدية الرئوية، ويحدث عادةً عندما يضعف الجسم بطريقة ما، مثل المرض أو سوء التغذية أو الشيخوخة أو ضعف المناعة، وتكون البكتيريا قادرة على شق طريقها إلى الرئتين. يمكن أن يصيب الالتهاب الرئوي الجرثومي جميع الأعمار، ولكنك تكون أكثر عرضة للإصابة إذا كنت تتعاطى الكحول، أو تدخن السجائر، أو كنت مصابًا بالوهن، أو خضعت لعملية جراحية مؤخرًا، أو لديك مرض تنفسي أو عدوى فيروسية، أو لديك جهاز مناعي ضعيف.

-الالتهاب الرئوي الفيروسي، هذا النوع ناتج عن فيروسات مختلفة، بما في ذلك الأنفلونزا، وهو مسئول عن حوالي ثلث جميع حالات الالتهاب الرئوي، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي الجرثومي إذا كنت مصابًا بالتهاب رئوي فيروسي.

-الالتهاب الرئوي الميكوبلازما هذا النوع له أعراض وعلامات جسدية مختلفة نوعًا ما ويشار إليه بالتهاب رئوي غير نمطي، و تسببه بكتيريا Mycoplasma pneumoniae . بشكل عام ، يسبب التهاب رئوي خفيف وواسع الانتشار يصيب جميع الفئات العمرية.

-الالتهابات الرئوية الأخرى، هناك أنواع أخرى من الالتهاب الرئوي أقل شيوعًا والتي قد تكون ناجمة عن عدوى أخرى بما في ذلك الفطريات.

من هو المعرض لخطر الالتهاب الرئوي؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بالالتهاب الرئوي ومع ذلك، فإن الفئات التالية هي الأكثر عرضة للخطر:

-البالغين من سن 65 وما فوق.

-الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

-الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة.

-المدخنون.

ويعتمد العلاج على نوع الالتهاب الرئوي الذي تعاني منه. تستخدم المضادات الحيوية للالتهاب الرئوي الجرثومي، و قد يؤدي أيضًا إلى تسريع الشفاء من الالتهاب الرئوي الميكوبلازما وبعض الحالات الخاصة، معظم حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي ليس لها علاج محدد وتتحسن من تلقاء نفسها، و قد تشمل العلاجات الأخرى اتباع نظام غذائي صحي، والمزيد من السوائل، والراحة، والعلاج بالأكسجين، وأدوية للألم والسعال والتحكم في الحمى.

يستجيب معظم المصابين بالالتهاب الرئوي جيدًا للعلاج، لكن الالتهاب الرئوي يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة في الرئة والعدوى. يمكن حتى أن تكون مميتة.