شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تحد من خطر الإصابة بمرض السرطان.. منها البروكلى والجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر ما تأكله بشكل كبير على صحتك، بما في ذلك خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، لقد ثبت أن تطور السرطان، على وجه الخصوص، يتأثر بشدة بنظامك الغذائي، حيث تحتوي العديد من الأطعمة على مركبات مفيدة يمكن أن تساعد في تقليل نمو السرطان.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك أيضًا العديد من الدراسات التي تظهر أن تناول كميات أكبر من بعض الأطعمة، يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السرطان، ومن هذه الأطعمة:

1:البروكلي

يحتوي البروكلي على سلفورافان، وهو مركب نباتي موجود في الخضراوات الصليبية، قد يكون له خصائص قوية مضادة للسرطان، كما أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن السلفورافان قلل من حجم وعدد خلايا سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 75٪.

2: الجزر

وجدت العديد من الدراسات أن تناول المزيد من الجزر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

على سبيل المثال ، نظر تحليل في نتائج خمس دراسات وخلص إلى أن تناول الجزر قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة تصل إلى 26٪ ، ووجدت دراسة أخرى أن تناول كميات أكبر من الجزر ارتبط باحتمالات أقل بنسبة 18٪ للإصابة بسرطان البروستاتا .

3: الفاصوليا

الفاصوليا غنية بالألياف، والتي وجدت بعض الدراسات أنها قد تساعد في الحماية من سرطان القولون والمستقيم، ووجدت دراسة أجريت على الحيوانات أيضًا أن إطعام الفئران الفاصوليا السوداء أو الفاصوليا البحرية يمنع نمو الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 75٪ .

وفقًا لهذه النتائج ، فإن تناول حصص قليلة من الفاصوليا كل أسبوع قد يزيد من تناول الألياف ويساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

4: التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي أصباغ نباتية لها خصائص مضادة للأكسدة وقد تترافق مع انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، وفي إحدى الدراسات البشرية، تم علاج 25 شخصًا مصابًا بسرطان القولون والمستقيم بمستخلص التوت لمدة سبعة أيام، والذي وجد أنه يقلل من نمو الخلايا السرطانية بنسبة 7٪ .

5: القرفة

تشتهر القرفة بفوائدها الصحية ، بما في ذلك قدرتها على خفض نسبة السكر في الدم وتخفيف الالتهابات، بالإضافة إلى ذلك ، وجدت بعض الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن القرفة قد تساعد في منع انتشار الخلايا السرطانية، وجدت دراسة أنبوبة اختبار أن مستخلص القرفة كان قادرًا على تقليل انتشار الخلايا السرطانية والحث على موتها.

6: الجوز

وجدت الأبحاث أن تناول المكسرات قد يكون مرتبطًا بانخفاض مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وخصوصا الجوز حيث أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تغذية الفئران بالجوز قلل من معدل نمو خلايا سرطان الثدي بنسبة 80٪ وقلل من عدد الأورام بنسبة 60٪ .

7.زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد الصحية ، لذلك فلا عجب أنه أحد العناصر الغذائية الأساسية في حمية البحر الأبيض المتوسط ، لقد وجدت العديد من الدراسات أن تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون قد يساعد في الحماية من السرطان.