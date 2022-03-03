شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب محتملة لزيادة الوزن بشكل مفاجئ.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعرين بالحيرة من سبب زيادة وزنك فجأة؟ تلعب التغيرات الهرمونية التى تحدث فى جسمك دورا رئيسيا فى زيادة الوزن بشكل مفاجئ، وسوف نوضح لك كافة الأسباب المحتملة وراء زيادة الوزن المفاجئة فى السطور القادمة، وكل ما عليك مراجعة الأسباب وفهم المشكلة والعمل على حلها، وفقا لما نشره موقع" doctor.ndtv"

فيما يلي الأسباب التالية لزيادة الوزن غير المتوقعة:1 - التغيرات الهرمونية:

في بعض الأحيان، تميل إلى زيادة الوزن بسبب بعض التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسمك لست على علم بها، قد يكون هذا بسبب متلازمة تكيس المبايض، أو بسبب بعض الحالات الطبية الأخرى، هناك احتمالية بحدوث هذه التغييرات عندما تصل إلى مرحلة انقطاع الطمث في حياتك.

2 - احتباس السوائل:

قد يكون احتباس السوائل هذا هو السبب وراء زيادة وزنك، ويمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب وراء ذلك، عندما لا تشرب كمية كافية من الماء ، تبدأ أنسجتك في سحب الماء من العضلات مما قد يؤدي إلى زيادة احتباس الماء، قد يؤدي الإمساك أو الحموضة إلى الانتفاخ، عندما يكون هناك اضطراب في نمط النوم.

3 – الإجهاد:

قد لا تفهم ولكن التوتر يؤثر على جسمك بعدة طرق مختلفة، فإن الإجهاد يمكن أن يؤثر على الإفراز الهرموني الذي يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على عاداتك الغذائية المنتظمة، هذا يمكن أن يؤدي إلى الأكل بنهم مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.

4 -الدورة الشهرية:

عندما تقترب من دورتك الشهرية، ينتهي بك الأمر باكتساب الوزن، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانتفاخ واحتباس الماء ولكن الجزء الجيد أنه ينحسر عند انتهاء الدورة الشهرية.