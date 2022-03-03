شكرا لقرائتكم خبر عن الهواء البارد والجاف يسبب التهاب الجلد التحسسي.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفاعل الجلد بشكل مختلف مع الشتاء عن تفاعله في أشهر الصيف، ووفقا لتقرير موقع " healthsite"، يمكن أن يسبب انخفاض الرطوبة مشاكل للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد أو أمراض مثل الصدفية والأكزيما.

عندما ينتزع الغلاف الجوي رطوبة الجلد، يبدأ الناس في مواجهة مشاكل الجلد، وهناك حالة تعرف باسم التهاب الجلد التحسسي (AD) ، حيث تكون النوبات المرضية أكثر شيوعًا في الشتاء بسبب البرد، يمكن للهواء الخارجي الجاف والتدفئة الداخلية أن تسلب الجلد رطوبته الطبيعية.

غالبًا ما يعاني المرضى المصابون بالتهاب الجلد التحسسي من خلل وظيفي في حاجز الجلد، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وحكة وتقشر الجلد، ووفقًا للدراسات، يؤثر مرض الزهايمر على ما لا يقل عن 2 إلى 3 % من البالغين و 25 % من الأطفال.

يمكن أن تتراوح أعراض التهاب الجلد التأتبي من خفيفة إلى شديدة من التوهج الحاد أو الخفيف، وقد يشعر الجلد بالحكة والجفاف والتهيج، وقد يشعر آخرون أيضًا بوخز وحرقان. أثناء التوهجات الشديدة، يمكن أن يتشقق الجلد وينزف.

لماذا تزداد الحكة خلال الشتاء؟

تحدث النوبات بشكل متكرر في الشتاء لأن الجلد لا يمكنه البقاء رطبًا من تلقاء نفسه. يمكن أن تحدث النوبات أيضًا بسبب التبديل بين البيئات الباردة والساخنة، أو ارتداء طبقات كثيرة جدًا من الملابس، أو أخذ حمامات ساخنة، أو استخدام الكثير من أغطية السرير. يمكن للظروف القاسية والرياح في الخارج - متبوعة ببيئات دافئة مركزية في الداخل - أن تلحق الضرر بالجلد.

علاج لمرض نوبات التهاب الجلد التحسسي

لتقليل فرص مرض نوبات التهاب الجلد التحسسي، يمكنك تجربة الطرق التالية:

تجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة للمساعدة في منع تفاعل الجلد، لان الحفاظ على درجة حرارة الجسم متساوية من خلال البقاء في الداخل عندما يكون ذلك ممكنًا.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة: يجب أن تبقى الحمامات قصيرة بالماء الدافئ لتجنب الإفراط في جفاف الجلد، والترطيب بعد الخروج من الحمام مباشرة لحبس الرطوبة عندما لا يزال الجلد رطبًا.

ضع المرطبات على الأقل مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، حيث يؤدي الاستخدام المتكرر للمرطبات إلى تحكم أفضل في الحكة، ويساعد على استعادة وظيفة الحاجز الطبيعي للبشرة، يفضل استخدام كريمات الترطيب السميكة على المستحضرات خلال الأشهر الجافة الباردة.

احمِ الطفل من خدش جلده ومهيجات التلامس مثل الصابون والمنظفات القاسية: استخدمي منتجات العناية بالبشرة غير المعطرة لتقليل التهيج.

قم بتغيير الملابس والأحذية المبللة على الفور لأنها يمكن أن تهيج الجلد وتسبب الربو.