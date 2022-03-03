شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أغذية تقلل خطر الإصابة بمرض السكر لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر مرض السكرى على النساء بشكل مختلف عن الرجال، وعلى الرغم من أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة أكثر من النساء، إلا أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات، لذا يجب تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، وأبسط طريقة لذلك هي تناول طعام صحي ومغذي لتقوية المناعة وتوازن مستوى السكر في الدم، في هذا التقرير 5 أطعمة تقلل خطر الإصابة بمرض السكري عند النساء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة تقلل خطر الإصابة بمرض السكري عند النساءالأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة والأنشوجة مصادر رائعة لأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وإيكوسابنتاينويك (EPA).

يمكن أن يؤدي الحصول على هذه الأحماض الدهنية بكميات كافية إلى تحسين حساسية الأنسولين ومستويات الدهون واستعادة الوظيفة الهرمونية.

يمكن أن يقلل تناول الأسماك بانتظام من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية إلى جانب ذلك ، تعتبر الأسماك الدهنية مفيدة أيضًا في إدارة الوزن الصحي كما أنها تعمل على تحسين العضلات الضعيفة في الجسم.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أكثر التوابل الصحية في العالم، يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويحسن حساسية الأنسولين.

إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي مفيد أيضًا للقلب والغدة الدرقية والجهاز الهضمي يمكن إضافة التوابل القوية إلى النظام الغذائي بعدة طرق يمكنك إما استخدام جذر الزنجبيل الخام أو مسحوق الزنجبيل لتعزيز نكهة الطعام وبالتالي اكتساب الفوائد الصحية المذهلة له.

الكركم

الكركم له فوائد صحية لا تعد ولا تحصى. أثبتت خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة أنها مفيدة في علاج وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة بما في ذلك تلك التي يرتفع فيها مستوى السكر في الدم.

يقال إن الكركمين ، وهو المركب الرئيسي في الكركم ، ينظم وظائف البنكرياس ويوازن أيضًا مستويات الأنسولين في الجسم.

الخضراوات الورقية الخضراء

الخضراوات الورقية مثل السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على منع العديد من الأمراض المزمنة.

الخضراوات ذات الأوراق الخضراء منخفضة السعرات الحرارية تحتوى على ألياف سهلة الهضم ، والتي يمكن أن يمتصها الجسم بسرعة دون ارتفاع مستوى السكر في الدم. الخضراوات الخضراء غنية أيضًا بفيتامين C ، وهو عنصر غذائي يمكن أن يعزز صحة المناعة ، ويقلل من الالتهابات في الجسم ، ويعالج التلف الخلوي.

عين الجمل

من أفضل المكسرات التي يمكن تناولها بين الوجبات لمنع الجوع وبالتالي توازن مستوى السكر في الدم يمكن للأحماض الدهنية الموجودة في عين الجمل أيضًا حماية قلبك عن طريق زيادة كمية الكوليسترول الجيد وخفض مستوى الكوليسترول الضار.

تشير الأبحاث إلى أن تناول عين الجمل يوميًا يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة مستوى السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسمنة. تكفي حبتان كاملتان من عين الجمل في اليوم لتعزيز المناعة والبقاء بصحة جيدة.