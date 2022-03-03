ديلى ميل: لقاح جديد من استرازينكا لحماية الأطفال من فيروس المخلوي التنفسي

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القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن لقاح فيروس المخلوي التنفسي RSV الخاص بشركة استرازينكاAstraZeneca يقلل من خطر دخول الأطفال إلى المستشفى بنسبة 75%.



لقاح جديد من استرازينيكا

لقاح الفيروس المخلوي التنفسي وهو "الفيروس الشبيه بفيروس كورونا " فعال بنسبة 74.5% في منع الأطفال من الحاجة إلى رعاية طبية.

وقالت الصحيفة، يمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي عند الرضع، مما يؤدي إلى دخول المستشفى، قال العلماء إن اللقاح يقدم "نقلة نوعية" في كيفية علاج الفيروس، وأعلن العلماء الليلة الماضية أن الأطفال قد يحصلون قريبًا على لقاح يحد من مخاطر إصابتهم بالفيروس المخلوي التنفسي (RSV) .

وقالت صحيفة "ديلى ميل" يسبب فيروس المخلوي التنفسي RSV أعراضًا شبيهة بفيروس كورونا وهو أحد الأسباب الرئيسية لدخول الأطفال الرضع في المملكة المتحدة المستشفى. إنه يمثل 29 ألف حالة دخول إلى المستشفى و80 حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة في المملكة المتحدة سنويًا.

وأوضحت الصحيفة، اشترك فى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح 1490 طفلاً أصحاء في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ممن كانت أعمارهم سنة واحدة أو أقل ودخلوا موسم فيروس المخلوي التنفسي RSV الأول، والذي يمتد من أكتوبر إلى مارس في المملكة المتحدة.

لا يتطلب تنشيط الجهاز المناعي، والذي قد يستغرق أسابيع مع اللقاحات العادية، مما يوفر حماية سريعة ومباشرة ضد المرض.

أظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية ، أن 12 رضيعًا (1.2 %) تلقوا اللقاح يحتاجون إلى رعاية طبية بسبب فيروسات الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس المخلوي التنفسي.

وفي الوقت نفسه، احتاج 25 طفلاً (5 %) في المجموعة غير المحصنة إلى زيارة الطبيب، وهو ما يزيد 4 مرات عن المجموعة التي تم تلقيحها، كانت معدلات دخول المستشفى أعلى بثلاث مرات تقريبًا بين المجموعة غير الملقحة (1.6 %) مقارنة بالأطفال المحصنين (0.6%).

قال باحثون في معهد ستانلي مان لأبحاث الأطفال في شيكاغو، ممن يجرون التجارب، إن النتائج تظهر أن اللقاح فعال بنسبة 74.5 % في منع دخول الأطفال إلى المستشفى، بعد حوالي عام من اشراكهم في التجربة، كان لدى 6.1 % من الأطفال الذين تم تلقيحهم أجسامًا مضادة للفيروس المخلوي التنفسي، مقارنة بـ 1.1% من الأطفال الذين لم يتعرضوا للقاح.

وسُجلت آثار جانبية لدى 6.8% ممن تلقوا لقاح نيرسيفيماب، و7.3% ممن تناولوا الدواء الوهمي، لكن معظمهم كانت خفيفة أو معتدلة، بما في ذلك الألم في موقع الحقن، حقيقة أن معدلات الآثار الجانبية متشابهة تقريبًا تعني أن اللقاح آمن.

قال الدكتور ويليام مولر، الباحث الرئيسي في الدراسة والمدير العلمي للتجارب السريرية، تُظهر هذه البيانات المثيرة أن لقاح نيرسيفيماب لديه القدرة على توفير حماية من فيروس RSV لجميع الأطفال، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في نهج هذا المرض.