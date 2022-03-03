شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: نتابع الوضع الانسانى فى أوكرانيا وتوصيل المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها موجودة على الأرض، وتعمل مع شركائها للاستجابة، وتقييم تأثير الصراع على صحة الشعب الأوكراني ونظامها الصحي، ولتوصيل الإمدادات الطبية الأساسية من مركزها في دبي.

وأضاف، ستصل الشحنة الأولى إلى بولندا اليوم، بما في ذلك 36 طناً مترياً من الإمدادات لرعاية الإصابات والجراحة الطارئة لتلبية احتياجات 1000 مريض، ومستلزمات صحية أخرى لتلبية احتياجات 150 ألف شخص.

وقال، تظل منظمة الصحة العالمية ملتزمة بتلبية الاحتياجات الصحية لشعب أوكرانيا، من المشجع أن نرى أن الوفيات الناجمة عن كورونا تتراجع الآن على مستوى العالم، وفي معظم المناطق، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرى بعض البلدان قادرة على تخفيف القيود، دون إرهاق أنظمتها الصحية، لكن من السابق لأوانه إعلان النصر على كورونا.

لا يزال هناك العديد من البلدان ذات معدلات عالية من دخول المستشفى والوفاة، ومعدلات منخفضة من تغطية اللقاح، ومع ارتفاع معدل الإرسال، يظل تهديد المتغير الجديد والأكثر خطورة حقيقيًا للغاية، نواصل حث جميع الناس في جميع البلدان على توخي الحذر، ونحث جميع الحكومات على دعم شعوبها لحماية أنفسهم والآخرين.

وأكدت المنظمة، قبل النزاع، وزعت منظمة الصحة العالمية إمدادات الطوارئ على 23 مستشفى، على الرغم من أن إمداداتنا الجاهزة في "كييف" لا يمكن الوصول إليها حاليًا، هناك حاجة ملحة لإنشاء ممر لضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والإمدادات بشكل آمن ومستمر للوصول إلى المحتاجين.

ولدعم استجابتنا، أصدرت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 5.2 مليون دولار أمريكي من صندوق الطوارئ، احتياجاتنا للأشهر الثلاثة القادمة 45 مليون دولار لأوكرانيا، و12.5مليون دولار لدعم البلدان المجاورة لرعاية اللاجئين.

وقالت، نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الصحيين، حيث تلقينا عدة تقارير غير مؤكدة عن هجمات على المستشفيات والبنية التحتية الصحية، وحادثة واحدة مؤكدة الأسبوع الماضي، حيث تعرض مستشفى لهجوم بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 أشخاص، من بينهم 6 من العاملين الصحيين.

يجب احترام وحماية قدسية وحيادية الرعاية الصحية بما في ذلك العاملين الصحيين والمرضى والإمدادات والنقل والمرافق، والحق في الوصول الآمن إلى الرعاية،

وقالت المنظمة، قبل النزاع، شهدت أوكرانيا زيادة في حالات الإصابة فيروس كورونا، إلى جانب انخفاض تغطية التطعيم، فإن هذا يزيد من خطر إصابة أعداد كبيرة من الأشخاص بمرض شديد، سيكون للنقص الحاد في الأكسجين تأثير على القدرة على علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا والعديد من الحالات الأخرى، تم الآن إغلاق ما لا يقل عن 3 محطات أكسجين رئيسية في أوكرانيا، ونحن نبحث عن طرق للوصول إلى الأكسجين من البلدان المجاورة وطرق توصيله بأمان إلى حيث يكون مطلوبًا.

من المرجح أن تساهم التحركات السكانية الجماعية بشكل أكبر في انتقال كورونا، مما قد يزيد الضغط على النظم الصحية في البلدان المجاورة.

اعتبارًا من يوم أمس، أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 870 ألف لاجئ قد غادروا أوكرانيا، ونتوقع أن يرتفع هذا العدد بسرعة.

تدعم منظمة الصحة العالمية البلدان المجاورة لمعالجة القضايا الصحية الرئيسية بين اللاجئين والمشردين قسراً، بما في ذلك الصحة العقلية والمساعدة النفسية، فضلاً عن علاج الأمراض بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والسل والسرطان.

السبيل الوحيد المستدام للخروج من الوباء هو الوصول إلى تغطية عالية للقاحات في جميع البلدان، على الصعيد العالمي، تم تطعيم 56% من سكان العالم بشكل كامل، ولكن 9% فقط من سكان البلدان منخفضة الدخل، نحن الآن نتغلب على العديد من قيود التوريد والتسليم التي واجهناها العام الماضي، مع أكثر من 1.3 مليار جرعة من اللقاح التي قدمها كوفاكسCOVAX ، وتوقعات العرض لهذا العام إيجابية.

يجب أن نتذكر أيضًا أن آثار الوباء تتجاوز الموت والمرض اللذين يسببهما الفيروس نفسه، على وجه الخصوص، تسبب كورونا في خسائر فادحة في الصحة العقلية.

يقدر تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية أنه في العام الأول للوباء، زاد الانتشار العالمي للقلق والاكتئاب بأكثر من 25%، تم العثور على أكبر الزيادات في الاكتئاب والقلق في الأماكن الأكثر تضررًا من كورونا، حيث كانت العدوى عالية وكان التفاعل الاجتماعي مقيدًا.

وجدت مراجعتنا أن الإناث كن أكثر تضررًا من الذكور، وأن الشباب، وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عامًا، كانوا أكثر تضررًا من كبار السن، تزامنت هذه الزيادة في انتشار مشكلات الصحة النفسية مع اضطرابات شديدة في خدمات الصحة النفسية، وأبرزت النقص المزمن في الاستثمار في الصحة النفسية، مما ترك فجوات كبيرة في الرعاية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

بحلول نهاية العام الماضي، تمت استعادة بعض الخدمات، لكن الكثير من الناس لا يزالون غير قادرين على الحصول على الرعاية والدعم الذي يحتاجون إليه.

عملت منظمة الصحة العالمية مع الشركاء لقيادة استجابة مشتركة بين الوكالات لتأثيرات فيروس كورونا المستجد على الصحة العقلية، من خلال نشر الإرشادات والأدوات والموارد للمستجيبين وعامة الجمهور، ومن خلال دعم البلدان لدمج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في استجابتها.