ما هي المأكولات التي تساعدك لتعيش لفترة أطول؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

شارك طبيب نفسي كبير أساسيات الطعام الصحي المستدام، وكيف أنّ التركيز على مبدأ ‘ الحرمان ‘أو المواقف السلبية” سيجعلك تشعر بالمرض والدوار لفترة أطول وفي مقالة نشرتها “دايلي ميل” وترجمتها “صوت بيروت انترناشونال” سرد من خلالها الدكتور دانيال آمين، أخصائي الدماغ من ولاية كاليفورنيا، الأطعمة المفضلة لديه التي تبني وتحافظ على الصحة في منشور على الفيسبوك بما في ذلك الصلصات، البيض، مسحوق البروتين، الكينوا، والتوت.

وقال أنه يبتعد عن الأطعمة والمشروبات السريعة السكرية ويختار الأطعمة عالية الجودة والمغذية واللذيذة لتقليل الالتهابات والأمراض مثل السكري وأمراض القلب والسرطان والاكتئاب والخرف والموت المبكر.

إنّ الدكتور آمين هو أخصائي الدماغ الشهير المعروف باستخدام تقنية مسح الدماغ الفريدة من نوعها المسماة SPECT الذي يُقال أنها تكشف عن مجموعة متنوعة من الأمراض بما في ذلك السكتات الدماغية، والصرع، والصدمات النفسية، وبعض أنواع الخرف وتعاطي المخدرات الثقيلة.

ومن بين قائمة عملائه المشهورين: جاستن بيبر، الممثلة الاسترالية تامين سرسق،مايلي سايروس وحتى عارضة الأزياء بيلا حديد التي ألهمها للتوقف عن الشرب.

وكتب الدكتور آمين: “مواقفك، أو طريقة تفكيرك، قد تكون العامل الأكثر أهمية لكي تشعر بالتحسن بشكل سريع. عندما تكون عقليتك تتمحور حول الحرمان ويكون تركيزك على ما لا يمكنك الحصول عليه، من المرجح أن تظل غارقاً في المرض وضبابية الدماغ.”

يوصي الدكتور آمين استهلاك صلصات مثل الحمص والجواكامولي والبيض والزيوت الصحية مثل جوز الهند، زيوت اللوز أو المكاديميا أو جوز الهند والزبدة بشكل أسبوعي.

كما أضاف مسحوق البروتين، جوز الهند، الكينوا، البذور والمكسرات غير المملحة والفواكه المجمدة أو الطازجة مثل الفراولة، التوت الأزرق كونها أطعمة صحية للدماغ.

وقال الدكتور آمين أنه يستخدم أيضاً المحليات بدلاً من السكر بالإضافة إلى أطعمة غنية بالبروتينات مثل مسحوق التوت غوجي المعبأة بالمواد المضادة للاكسدة وجذر ماكا وهو نوع من الخضار يقال أنّ لها مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، في منشور آخر، شارك طبيب كاليفورنيا قائمة أكثر شمولاً من الأطعمة الصحية للدماغ التي يتناولها بشكل منتظم.