كشف أسرار الصحة بحساب تاريخ الميلاد

بيروت - نادين محمد - يمكن كشف اسرار الصحة اولاً من خلال الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة واستشارة الاختصاصيين. ومن الممكن ايضاً الاستعانة للغاية نفسها ببعض الطرق التي يمكن ان تساعد على اكتشاف احتمالات المعاناة من بعض الأمراض. ومن هذه الطرق علم الارقام وحساب تاريخ الولادة الذي يمكّن من التعرف على بعض اسرار الصحة وخفاياها وكيفية علاج المشاكل المرتبطة بها.

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حساب تاريخ الولادة لكشف اسرار الصحة



يمكن معرفة بعض اسرار الصحة من خلال حساب تاريخ الولادة باليوم والشهر والسنة. ويتم هذا بجمع الارقام المرتبطة به. فإذا كان مثلاً 12 يونيو 1973 يجب القيام بهذه العملية الحسابية 12 + 6 + 1973= 1991. 1+ 9 + 9+ 1= 20. 2+0 = 2.

ويمكن بعد الحصول على النتيجة التعرف على الامراض التي يمكن المعاناة منها وكيفية تجنب ذلك.

الرقم 1

من الضروري الانتباه الى الاشارات التي يرسلها الجسم والتي قد تدل على بدء الاصابة ببعض المشاكل الصحية. ومن المهم التمتع بالحيوية لأن هذا ينعكس بشكل ايجابي على الصحة. ويجب الابتعاد عن اسباب التوتر التي قد تسبب امراضاً دائمة مع ممارسة التمارين الرياضية.

الرقم 2

يعني هذا الرقم انه من الضروري الخلود الى الراحة والتأمل والاسترخاء بين الحين والآخر مع تناول الاطعمة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة. فمن الممكن ان يتأثر في المرحلة المقبلة ببعض العوامل الخارجية، ما يعني الاصابة بأمراض مثل الزكام الحاد وغيره.

الرقم 3

يجب التمتع بالتفاؤل قدر الإمكان منعاً للمعاناة من الاكتئاب ومن تداعياته السلبية على الصحة. ومن الضروري ايضاً عدم المبالغة في تناول الاطعمة غير الصحية وخصوصاً خلال المناسبات لأن هذا قد يسبب المعاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي اضافة إلى زيادة الوزن.

الرقم 4

يعني هذا الرقم المعاناة من الارهاق بسبب العمل. ولهذا يجب الخلود الى الراحة احياناً من اجل التخلص من بعض الاوجاع وخصوصاً تلك التي تصيب الظهر والرأس ولمنع المعاناة من ألم الرقبة ومشاكل النظر.

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الرقم 5

من اسرار الصحة التي يكشفها هذا الرقم تأثر عمل بعض الاعضاء مثل المعدة بسرعة الشعور بالغضب. ولهذا يجب محاولة السيطرة على الانفعالات والحرص على ممارسة التمارين الرياضية. فهذا يمنع أيضاً المعاناة من أمراض ترتبط بالتوتر مثل الإكزيما.

الرقم 6

من الضروري الحرص على تناول الوجبات اليومية بانتظام مع اختيار الاطعمة الصحية والقيام بالتمارين الرياضية 3 مرات اسبوعياً. فهذا قد يمنع الاصابة ببعض الامراض مثل عسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي والصداع النصفي.

الرقم 7

يكشف هذا الرقم التمتع بحالة من الاستقرار والراحة والهدوء على المستوى الصحي. كما يدل على ندرة المعاناة من الامراض. ورغم هذا ينصح بالحفاظ على نظام حياتي متوازن مع التخلي قدر الإمكان عن العادات السيئة مثل تناول الطعام في وقت متأخر مساء واستهلاك الدهون والسكريات.

الرقم 8

من الضروري عدم المبالغة في ممارسة التمارين الرياضية لأن هذا قد يسبب فقدان الجسم لكل الطاقة التي يحتاج إليها. كذلك يجب الانتباه إلى عدم إجهاد العينين أثناء العمل من اجل عدم المعاناة من ضعف محتمل في النظر.

الرقم 9

بحسب هذه النتيجة التي يتم الحصول عليها من خلال حساب تاريخ الميلاد، من الضروري الانخراط في المجتمع وعدم الميل إلى الوحدة في معظم الاحيان. فهذا يمنع تأثير المشاعر السلبية وخصوصاً الاكتئاب على الصحة الجسدية. ومن اسرار الصحة التي يكشفها هذا الرقم ايضاً احتمال المعاناة من مرض يرتبط بعامل وراثي.



