شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ألماني يكشف أسباب وأعراض الإصابة بالحساسية تجاه الضوء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشف طبيب عيون ألماني، أسباب وأعراض الحساسية تجاه الضوء المعروفة علمياً بـ “رهاب الضوء” .

وقال البروفيسور فيليب ستيفن، إن “رهاب الضوء” حالة مرضية تتصف برفض غير طبيعي للإدراك البصري للضوء، سواءً كان ضوء الشمس أو ضوء المصابيح، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن “رهاب الضوء” يكون مصحوباً بأعراض أخرى مثل احمرار العين، وزيادة إفرازات الدموع، والشعور بالألم. وله أسباب منها العيوب الخلقية مثل غياب القزحية، والبرص، غياب الصبغة في الجلد والشعر، والعيون.

من جانبه، أوضح طبيب العيون الألماني البروفيسور هورست هيلبيش أن من أسباب رهاب الضوء أيضًا التقدم في العمر أو جفاف العين الناجم مثلا عن العمل ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر.