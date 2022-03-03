شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة العالمية”: مليار شخص مهددون بفقدان حاسة السمع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الاستماع المطول والمفرط للمذياع أو التلفاز أو التسجيلات الصاخبة يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع.
وأكدت المنظمة أن أكثر من مليار شخص حول العالم مهددون بفقدان حاسة السمع، مما يؤدي لحدوث عواقب وخيمة على صحتهم الجسدية والعقلية والتعليم وفرص العمل.
وأصدرت المنظمة معايير دولية للاستماع المأمون في الأماكن وخلال المناسبات، ومنها: ألا يتجاوز متوسط مستوى 100 ديسيبل كحد أقصى، وتدريب الموظفين وإبلاغهم بأهمية حماية السمع الجيد.
ومن جهتها قالت بنتي ميكلسن، مديرة إدارة الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية: “الملايين من اليافعين والشباب معرضون لخطر فقدان السمع بسبب الاستخدام غير الآمن للأجهزة الصوتية الشخصية والتعرض لمستويات من الأصوات الضارة في العديد من الأماكن”.
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