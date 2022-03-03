هل يتعرض المتعافون من متحور كورونا " أوميكرون" لمتلازمة ما بعد الشفاء؟

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القاهرة - سامية سيد - بعد ظهور وانتشار الفيروس التاجي كورونا أصيب العديد من الأشخاص بمتلازمة ما بعد كورونا، ولكن ماذا عن متلازمة ما بعد متحور كورونا أوميكرون؟..يوضح هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع " نوفوستي".

وحول ذلك أعلنت الدكتورة تاتيانا روجينتسوفا، نائبة مدير العمل السريري في معهد علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بموسكو، أن جميع المتحورات أوالمتغيرات التابعة لوباء كورونا مختلفة عن الفيروس الأساسي فهي أقل شدة وحدة.

وأوضحت، أن الأشخاص الذين أصيبوا بمتحور أوميكرون أقل تعرضا للإصابة بمتلازمة بعد الشفاء، ولكنهم يشكون عادة من الضعف العام وضعف الذاكرة والصداع و حدوث اضطرابات في مستوى ضغط الدم.

وأوضحت أن المتعافين من فيروس كورونا يتعرضون للإصابة بمتلازمة شريسة في بعض الأحيان، وتكون في صورة عدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي، وأيضا ارتفاع درجة حرارة الجسم، ومشاكل في القلب.

بينما متحور أوميكرون يتسبب في أعراض بسيطة بعد الإصابة، ومنها ضعف عام ودوخة وصداع وضعف الذاكرة وانخفاض أو ارتفاع مستوى ضغط الدم واضطراب عملية الهضم وأحيانا فقدان حاسة الشم أو التذوق.

وتضيف، أن للمناعة دور كبيرة في تقليل حدة الإصابة بمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، وأيضا أوميكرون، ولكن بشكل عام متلازمة ما بعد متحور كورونا أوميكرون تكون خفيفة.

وأوضحت، أنه لتجنب التعرض لمتلازمة ما بعد كورونا عليك اتباع نظام غذائي صحي يحتوي علي نسبة عالية من البروتينات والألياف والفيتامينات، وممارسة الرياضة.