علاجات منزلية سهلة للعدوى الفطرية

بيروت - نادين محمد -

قد تصاب البشرة ببعض الأمراض الجلدية، رغم طرق العناية المختلفة، تعد الالتهابات الفطرية واحدة من هذه الحالات التي عانى منها كل شخص تقريبًا مرة واحدة على الأقل في حياته.

بعض الالتهابات الفطرية الشائعة هي قدم الرياضي وطفح الحفاض والحكة . وبينما تتوافر الأدوية والمراهم لهذه الالتهابات الفطرية، فإن العديد من الفطريات تقاومها ، مما يجعل الأدوية عديمة الفائدة.



إذا كنتِ تعاني من أي عدوى فطرية ولا تساعدكِ الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، فربما يمكنكِ تجربة العلاجات المنزلية.

1. العسل

يستخدم العسل كعنصر في العناية بالبشرة في المنزل ، وهو معروف بخصائصه العلاجية. و لأنه مطهر، فإنه يعمل كعلاج منزلي للعدوى الفطرية. يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين بشكل طبيعي، الذي يمكن أن يقتل البكتيريا والفطريات.

كيفية الاستعمال:

لاستخدام العسل لأي عدوى فطرية، ضعي ملعقة صغيرة منه على المنطقة المصابة واتركيه لمدة نصف ساعة. يمكنكِ القيام بذلك مرتين في اليوم للتعافي بشكل أسرع.



2. أوراق النيم

منذ العصور تم استخدام أوراق النيم لعلاج الالتهابات وأمراض الجلد. إنه أحد أفضل العلاجات المنزلية للالتهابات الفطرية. مليء بخصائص مضادة للفطريات ، يعمل النيم كمزيل رائع للسموم.

كيفية الاستعمال :



لاستخدام أوراق النيم في علاج الالتهابات الفطرية ، اغليها في الماء لمدة 2-3 دقائق. يمكنك عمل عجينة من هذه الأوراق المسلوقة وتطبيقها على المناطق المصابة. هناك طريقة أخرى لاستخدام أوراق النيم وهي تناول عصيرها.

3. خل التفاح

هذا المكون الحمضي غني بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، ومليء بالخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات ، وهو علاج منزلي فعال للعدوى الفطرية.

الخصائص الحمضية لخل التفاح تبطئ نمو الفطريات، وبالتالي تعالج الالتهابات بسرعة وفعالية. يمكن استخدام خل التفاح بعدة طرق لدرء الالتهابات الفطرية.

كيفية الاستعمال:

طريقة واحدة هي شرب خل التفاح المخفف بالماء، تقتل الالتهابات. يجب أن تكون النسبة 1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح مع كوب واحد من الماء. يمكنكِ أيضًا وضع خل التفاح المخفف على المناطق المصابة للتعافي بشكل أسرع.



4. زيت شجرة الشاي

هذا الزيت العطري مكون سحري للعناية بالبشرة والشعر ، لأنه مليء بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا. هذه الخصائص تجعله علاجًا منزليًا مفيدًا للعدوى الفطرية.

كيفية الاستعمال:

لاستخدام زيت شجرة الشاي للعدوى الفطرية، قومي بخلطه مع أي زيت ناقل لديك (جوز الهند / الجوجوبا / اللوز / الزيتون) وقومي بتطبيقه على المناطق المصابة.

لا تستخدمي زيت شجرة الشاي بدون أي زيت ناقل لأنه قوي جدًا وقد يتسبب في رد فعل سلبي على الجلد.

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