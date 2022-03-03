شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف احتمالية نقل فيروس كورونا من الغزلان للبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا حال إصابة الحيوانات به للأشخاص؟.. أجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر جريدة " لايف ساينس "، مشيرا إلي أنه من المحتمل بالفعل حدوث هذا.

فكشفت دراسة جديدة عن أول حالة محتملة لغزال ينقل فيروس كورونا إلى شخص في كندا، وحدد الباحثون مجموعات شديدة التحور من جينومات فيروس كورونا في الغزلان ذات الذيل الأبيض، وهذا الأمر يؤكد احتمالية أن تعمل الغزلان كخزان للفيروس أي الوباء.

قام الباحثون القائمون علي الدراسة، بتحليل 300 عينة جمعت في نوفمبر وديسمبر 2021 من العزلان ذات الذيل الأبيض في جنوب غرب وشرق أونتاريو، ووجدوا أن 17 غزالا في جنوب غرب أونتاريو أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وقام الباحثون بسلسلة الجينوم من خمس عينات للفيروس، وحددوا سلالة جديدة ، تحتوي على 76 طفرة وهذه الطفرات مختلفة عن الفيروس الأصلي الذي حُددت في ووهان بالصين، ويشير مزيد من التحليل إلى أن السلالة ربما كانت تتطور في الحيوانات منذ أواخر عام 2020، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وهذا الأمر ما جعل الباحثون يقارنون الجينومات الفيروسية الموجودة في الغزلان بتلك الموجودة في البشر في المنطقة، وحددوا شخصا مصابا بسلالة مماثلة وراثيا من كورونا ، وعاش هذا الشخص في جنوب غرب أونتاريو وكان على اتصال وثيق بالغزلان، وهذا الأمر ما جعل الباحثون يثبتون أنه من المعقول أن ينقل العزلان الفيروس إلى الإنسان.

ولذا هذه الدراسة تعد دليلا علي انتقال فيروس كورونا من الغزلان إلي البشر، وذلك على الرغم من أن الدراسات السابقة أظهرت أن "كوفيد-19" يمكن أن ينتشر من البشر إلى الغزلان.