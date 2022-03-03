شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بيوم السمع العالمى .. مليار شخص معرضون لفقدان السمع بسبب الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم الموافق 3 مارس بيوم السمع العالمى 2022، وترفع شعار لتسمع مدى الحياة، استمع بعناية، وتدعو جميع أصحاب المصلحة في هذا المجال إلى تنظيم أحداث وأنشطة لرفع مستوى الوعي بشأن فقدان السمع ونشر المعيار العالمي لمنظمة الصحة العالمية لأماكن ترفيه الاستماع الآمن لتعزيز اعتماده وتنفيذه على نطاق واسع.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، على الصعيد العالمي، أكثر من مليار شخص معرضون لخطر فقدان السمع بسبب الممارسة الشائعة للاستماع إلى الموسيقى بأصوات عالية ولفترات طويلة من الزمن، فقدان السمع الناجم عن الأصوات العالية دائم، ومع ذلك، يمكن أيضًا منعه تمامًا.

أفاد تقرير منظمة الصحة العالمية العالمي عن السمع أنه بحلول عام 2050 سيصاب شخص واحد من بين كل أربعة أشخاص بفقدان السمع، يسلط الضوء على أهمية الوقاية للحد من مخاطر فقدان السمع وانتشاره، لمنع فقدان السمع الناجم عن ممارسات الاستماع غير الآمنة، أنشأت منظمة الصحة العالمية مبادرة "اجعل الاستماع آمنًا"، وكجزء من ذلك، ستطلق منظمة الصحة العالمية مجموعة من المنشورات في صفحة يوم السمع العالمي 2022.

في يوم السمع العالمي 2022، ستركز منظمة الصحة العالمية على أهمية الاستماع الآمن كوسيلة للحفاظ على السمع الجيد طوال العمر، في عام 2021، أطلقت منظمة الصحة العالمية التقرير العالمي حول السمع الذي سلط الضوء على العدد المتزايد للأشخاص المصابين بفقدان السمع والمعرضين لخطر الإصابة به، وسلط الضوء على التحكم في الضوضاء كأحد التدخلات السبعة الرئيسية للاستماع، وشدد على أهمية التخفيف من التعرض للأصوات الصاخبة.

سيركز يوم السمع العالمي 2022 تحت شعار " أن تسمع مدى الحياة، استمع بعناية " على أهمية ووسائل الوقاية من فقدان السمع من خلال الاستماع الآمن، مع الرسائل الرئيسية التالية:

1.من الممكن أن يكون لديك سمع جيد طوال العمر من خلال العناية بالأذن والسمع

2. يمكن الوقاية من العديد من الأسباب الشائعة لفقدان السمع، بما في ذلك ضعف السمع الناجم عن التعرض لأصوات عالية.

3. يمكن أن يخفف "الاستماع الآمن" من مخاطر فقدان السمع المرتبط بالتعرض للصوت الترفيهي

تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات وشركاء الصناعة والمجتمع المدني إلى زيادة الوعي وتنفيذ المعايير المسندة بالبينات التي تعزز الاستماع الآمن.