شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:جائحة كورونا تسببت فى زيادة القلق والاكتئاب بنسبة 25%بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، في العام الأول لوباء كورونا، زاد الانتشار العالمي للقلق والاكتئاب بنسبة هائلة بلغت 25% ، وفقًا لموجز علمي أصدرته منظمة الصحة العالمية (WHO).

وقالت المنظمة فى بيان جديد لها، يسلط الموجز الضوء أيضًا على الأشخاص الأكثر تضررًا ويلخص تأثير الوباء على توافر خدمات الصحة النفسية، وكيف تغير ذلك أثناء الجائحة، مضيفة، كانت المخاوف بشأن الزيادات المحتملة في حالات الصحة العقلية قد دفعت بالفعل 90% من البلدان التي شملها الاستطلاع إلى تضمين الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في خطط الاستجابة لفيروس كورونا، ولكن لا تزال هناك فجوات ومخاوف كبيرة.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، "المعلومات التي لدينا الآن حول تأثير كورونا على الصحة العقلية في العالم ليست سوى غيض من فيض"، مضيفا، هذه دعوة للاستيقاظ لجميع البلدان لإيلاء المزيد من الاهتمام للصحة العقلية والقيام بعمل أفضل لدعم الصحة العقلية لسكانها."

عوامل الإجهاد المتعددة..

أحد التفسيرات الرئيسية للزيادة هو الإجهاد غير المسبوق الناجم عن العزلة الاجتماعية الناتجة عن الوباء، ارتبطت بهذا القيود المفروضة على قدرة الناس على العمل، والعزلة التى فرضتها الجائحة.

وقال، كان الشعور بالوحدة، والخوف من العدوى، والمعاناة والموت على الذات والأحباء، والحزن بعد الفجيعة، والمخاوف المالية، كلها عوامل توتر تؤدي إلى القلق والاكتئاب، بين العاملين الصحيين، كان الإرهاق سببًا رئيسيًا للتفكير الانتحاري.

الشباب والنساء الأكثر تضررا..

يُظهر الموجز، المستمد من مراجعة شاملة للأدلة الموجودة حول تأثير كورونا على خدمات الصحة العقلية، ويتضمن تقديرات من أحدث دراسة عن العبء العالمي للمرض، أن الوباء قد أثر على الصحة العقلية للشباب، وأنهم معرضون بشكل غير متناسب لخطر السلوك الانتحاري وإيذاء النفس، كما يشير إلى أن النساء تأثرن بشدة أكثر من الرجال وأن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية بدنية موجودة مسبقًا، مثل الربو والسرطان وأمراض القلب، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاضطرابات النفسية.

تشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية موجودة مسبقًا لا يبدو أنهم معرضون بشكل غير متناسب لعدوى كورونا ومع ذلك، عندما يصاب هؤلاء الأشخاص بالعدوى، يكونون أكثر عرضة للمعاناة من الاستشفاء والمرض الشديد والوفاة مقارنة بالأشخاص غير المصابين باضطرابات عقلية، الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أكثر حده، مثل الذهان، والشباب الذين يعانون من اضطرابات عقلية، معرضون للخطر بشكل خاص.

الثغرات في الرعاية..

تزامنت هذه الزيادة في انتشار مشكلات الصحة النفسية مع اضطرابات شديدة في خدمات الصحة النفسية، مما ترك فجوات كبيرة في الرعاية لمن هم في أمس الحاجة إليها، بالنسبة للكثير، كانت خدمات الحالات النفسية والعصبية وتعاطي مواد الإدمان هي الأكثر تعطلاً من بين جميع الخدمات الصحية الأساسية التي أبلغت عنها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، أبلغت العديد من البلدان أيضًا عن حدوث اضطرابات كبيرة في الخدمات المنقذة للحياة الخاصة بالصحة العقلية، بما في ذلك الوقاية من الانتحار.

بحلول نهاية عام 2021، تحسن الوضع إلى حد ما، لكن اليوم لا يزال الكثير من الناس غير قادرين على الحصول على الرعاية والدعم الذي يحتاجون إليه لكل من حالات الصحة العقلية الموجودة مسبقًا والمطورة حديثًا.

بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى الرعاية وجهًا لوجه، سعى العديد من الأشخاص للحصول على الدعم عبر الإنترنت، مما يشير إلى الحاجة الملحة لإتاحة أدوات رقمية موثوقة وفعالة ويمكن الوصول إليها بسهولة، ومع ذلك، لا يزال تطوير ونشر التدخلات الرقمية يمثل تحديًا كبيرًا في البلدان والأوضاع محدودة الموارد.

..

منظمة الصحة العالمية والعمل القطري

منذ الأيام الأولى للوباء، عملت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على تطوير ونشر الموارد بلغات وأشكال متعددة لمساعدة المجموعات المختلفة على التعامل مع تأثيرات الصحة العقلية لفيروس كورونا والاستجابة لها، على سبيل المثال، أنتجت منظمة الصحة العالمية كتاب قصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا ، My Hero is You ، متوفر الآن بـ 142 لغة و 61 تعديلًا للوسائط المتعددة، بالإضافة إلى مجموعة أدوات لدعم كبار السن متوفرة بـ 16 لغة.

في الوقت نفسه، عملت المنظمة مع شركاء، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لقيادة استجابة مشتركة بين الوكالات للصحة العقلية والاستجابة النفسية الاجتماعية لفيروس كورونا طوال فترة الوباء، عملت منظمة الصحة العالمية أيضًا على تعزيز تكامل الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي عبر وداخل جميع جوانب الاستجابة العالمية.

زيادة الاستثمار..

ومع ذلك، يجب أن يكون هذا الالتزام بالصحة النفسية مصحوبًا بخطوة عالمية في الاستثمار، لسوء الحظ، يسلط الوضع الضوء على النقص العالمي المزمن في موارد الصحة العقلية الذي يستمر حتى اليوم، أظهر أحدث أطلس للصحة العقلية لمنظمة الصحة العالمية أنه في عام 2020، أنفقت الحكومات في جميع أنحاء العالم في المتوسط ​​ما يزيد قليلاً عن 2% من ميزانياتها الصحية على الصحة النفسية، وأفادت العديد من البلدان منخفضة الدخل أن لديها أقل من عامل صحة نفسية واحد لكل 100ألف شخص.

يلخص ديفورا كيستل، مدير إدارة الصحة العقلية وتعاطي المواد المخدرة في منظمة الصحة العالمية، الوضع قائلا: "في حين أن الوباء قد ولّد اهتمامًا بالصحة العقلية، فقد كشف أيضًا عن نقص الاستثمار التاريخي في خدمات الصحة العقلية، يجب على البلدان أن تتصرف بشكل عاجل لضمان إتاحة دعم الصحة العقلية للجميع ".