شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: رجيم الكيتو يساعد في تخفيف التعب عند المصابين بالتصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون النظام الغذائي الذي يتضمن اللحوم والدهون والخضراوات غير النشوية، آمنًا للأشخاص الذين يعانون من التصلب المتعدد، حيث يخفف من شعورهم بالإرهاق والاكتئاب، وفقًا لبحث جديد من المقرر تقديمه خلال الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب الشهر المقبل في سياتل، واشنطن.

تضيف الدراسة الجديدة إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تسعى إلى استكشاف كيف يمكن لنظام غذائي مع التركيز على عدد أقل من الكربوهيدرات والسكريات الأقل أن يساعد الأشخاص على إنقاص الوزن وتحسين صحتهم العقلية وحتى تقليل أعراض بعض الأمراض وتمت دراسة حمية الكيتو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ومنخفضة الكربوهيدرات وتم تطويرها لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي، لمساعدة الأطفال المعرضين للنوبات لأنها تدفع الجسم إلى حالة الكيتوزية، أو حالة الصيام عندما يحول الدهون المتاحة، وليس السكر، إلى طاقة.

منذ ذلك الحين، تم استكشاف نظام كيتو الغذائي في محاولة للمساعدة في إدارة الحالات من السمنة ومرض السكري إلى الحالات المرتبطة بالالتهابات مثل التصلب المتعدد (MS).

تفاصيل الدراسة

الدراسة الأخيرة ، التي أجراها باحثون في جامعة فيرجينيا ، شملت 65 شخصًا يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض، التي نشرت في موقع Healthline

تم توجيه المشاركين لتناول وجبتين إلى ثلاث وجبات من الكيتون يوميًا لمدة 6 أشهر، يتضمن ذلك حصة أو حصتين من البيض أو السمك أو اللحوم مع ما يصل إلى 4 ملاعق كبيرة من الزبدة أو الزيت أو الأفوكادو أو السمن أو الكريمة الثقيلة ، جنبًا إلى جنب مع كوب إلى كوبين من الخضار غير النشوية ، مثل الخضار الورقية أو الخيار أو القرنبيط.

سُمح للمشاركين في الدراسة بحد أقصى 20 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا ، وقد لوحظ الالتزام بها من خلال اختبارات البول اليومية.

أخيرًا ، تمكن حوالي 54 شخصًا - أو 83 بالمائة من الأشخاص الخاضعين للاختبار - من اتباع النظام الغذائي لفترة الاختبار الكاملة البالغة 6 أشهر.

باستخدام الاستبيانات ، يقول الباحثون إن المشاركين في الدراسة أبلغوا عن درجات أفضل في الصحة البدنية والعقلية، أبلغوا عن تحسن بنسبة 17 % باستخدام اختبار شائع لتطور مرض التصلب العصبي المتعدد وتمكنوا من المشي بمعدل 100 قدم أكثر من بداية الدراسة.

قال الباحثون إن عينات الدم أظهرت تحسنًا في مستويات علامات الالتهاب في الدم بنهاية الدراسة ، على الرغم من أنهم لم يحددوا ماهية تلك العلامات.