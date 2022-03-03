شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحدث إرشادات علاج كورونا لتشمل عقار مولنوبيرافير وأدوية أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشاداتها بشأن علاجات كورونا لتشمل توصية مشروطة بشأن استخدام عقار مولنوبيرافير molnupiravir ، وهو دواء جديد مضاد للفيروسات.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، إن هذا هو أول دواء مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم يتم تضمينه في إرشادات علاج كورونا، موضحة إنه نظرًا لأن هذا دواء جديد، فهناك القليل من بيانات الأمان، توصي منظمة الصحة العالمية بالرصد النشط لسلامة الأدوية، إلى جانب استراتيجيات أخرى للتخفيف من الأضرار المحتملة.

وقالت، بسبب هذه المخاوف وفجوات البيانات، يجب توفير مولنوبيرافير فقط لمرضى كورونا غير المصابين بأعراض حادة الذين لديهم أعلى مخاطر دخول المستشفى، مؤكدة، إن هؤلاء هم عادةً الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وقالت، لا ينبغي إعطاء الدواء للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، ويجب أن يكون لدى الأشخاص الذين يتناولون مولنوبيرافير خطة لمنع الحمل، ويجب أن تضمن النظم الصحية الوصول إلى اختبارات الحمل ووسائل منع الحمل في أماكن الرعاية الصحية، وتحت اشراف مقدم الرعاية الصحية.

وأضافت، يتم إعطاء مولنوبيرافير، قرص فموي، على شكل 4 أقراص "إجمالي 800 مجم" مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام، في غضون 5 أيام من ظهور الأعراض، عند استخدامه في أقرب وقت ممكن بعد الإصابة ، يمكن أن يساعد في منع الاستشفاء.

تستند توصية اليوم إلى بيانات جديدة من 6 تجارب عشوائية محكومة شملت 4796 مريضًا، هذه أكبر مجموعة بيانات عن هذا الدواء حتى الآن.

وقالت، لا يتوفر عقار مولنوبيرافير Molnupiravir على نطاق واسع ولكن تم اتخاذ خطوات نحو زيادة الوصول، بما في ذلك توقيع اتفاقية الترخيص التى يتيح فيها الوصول إلى مسرع توفير أدوات كورونا (ACTA) إمدادًا محدودًا للبلدان التي تعاني من قيود الوصول.

كما دعت منظمة الصحة العالمية، المصنّعين إلى تقديم منتجاتهم للتأهيل المسبق، حيث يخضع عدد من مصنعي مولنوبيرافير للتقييم الآن، حيث تقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم جودة وسلامة وفعالية المنتجات الطبية للأمم المتحدة والموردين الكبار الآخرين للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يعني أن يكون هناك المزيد من الشركات المصنعة المضمونة الجودة لدى منظمة الصحة العالمية لتوفير خيارات أكبر للمنتجات وأسعار أكثر تنافسية.

وأوضحت المنظمة، إنه جنبًا إلى جنب مع التوصية بشأن مولنوبيرافير، يتضمن هذا التحديث التاسع للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العلاجات تحديثًا عن casirivimab-imdevimab ، وهو مزيج من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، استنادًا إلى الدليل على أن هذا المزيج من الأدوية غير فعال ضد متغير اوميكرون Omicron المثير للقلق، توصي منظمة الصحة العالمية الآن بأنه لا يتم إعطاؤه إلا عندما تكون العدوى ناجمة عن متغير آخر.