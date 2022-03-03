أفضل 9 أطعمة يجب تناولها من أجل رحم صحي

بيروت - نادين محمد - من أجل رحم صحي من المهم أن تستهلك كل امرأة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة المغذية والمتوفرة بسهولة، والتي تعزز صحة الرحم إليك أفضل 9 أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي لرحم صحي.

1. الألياف



يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف في التخلص من سموم جسم والتخلص من هرمون الإستروجين المفرط الذي قد يتم تخزينه في جسمك يمنع هذا تكون الأورام الليفية الرحمية، ومن المهم بعد تناول الألياف تناول حوالي 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً لصحة الجهاز الهضمي.

2. الخضروات

الخضار مصدر كبير للكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات. فأن نتناول نظاماً غذائياً غنياً بالخضروات يمنع الأورام الليفية السيئة. يمكن للخضروات أيضاً أن تبطئ تقدم الأورام الليفية طالما أنك تأكلين الخضروات، مثل البقوليات والملفوف والبوك تشوي والبروكلي، هذه الأطعمة تعمل على خفض مستويات هرمون الإستروجين، وبالتالي توقف نمو الأورام في الرحم.

وتساعد الخضروات الورقية تحديداً، مثل الكرنب والسبانخ والقراص اللاذع، في الحفاظ على التوازن القلوي لرحمك. كما أنها توفر المعادن؛ من أجل الأداء الأمثل لجهازك العصبي.

يمكنك صنع الشاي من نبات القراص اللاذع وتناول 2 إلى 4 أكواب يومياً، يمكنك أيضاً إضافة خضروات أخرى إلى نظامك الغذائي؛ لتحصلي على جميع العناصر الغذائية، بما في ذلك حمض الفوليك، لضمان استعداد الرحم لإنجاب طفل سليم.



3. الفاكهة

يمكن للفواكه الغنية بفيتامين C والبيوفلافونويد أن تساعد في إعاقة نمو الأورام الليفية في الرحم وتساعد في الحفاظ على صحة الجهاز التناسلي. لذا تأكدي من تناول جرعة جيدة من الفاكهة. بين الوجبات عندما تشعرين بالجوع.

سيؤدي ذلك إلى منعك من تناول الوجبات السريعة وأيضاً توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها رحمك للبقاء بصحة جيدة.

4. منتجات الألبان

الاستهلاك اليومي لمنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والحليب والزبدة ضروري لصحة الرحم، فهي غنية بالكالسيوم وفيتامين "د" بينما يساعد الكالسيوم في الحفاظ على صحة عظامك، يلعب فيتامين د دوراً حيوياً في إبعاد الأورام الليفية الرحمية.

5. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة. فهي لا تساعد فقط في الحفاظ على رحم صحي ولكن يمكنها أيضاً علاج الأورام الليفية في الرحم. وفقاً لأختصاصي الأعشاب، يجب على النساء المصابات بالأورام الليفية في الرحم تناول الشاي الأخضر بانتظام لمدة 8 أسابيع تقريباً. سيساعد ذلك في تقليل عدد الأورام الليفية.

6. الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3

الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية تساعد على تقليل إنتاج البروستاجلاندين في جسم الأنثى. هذا مركب يشبه الهرمون يمكن أن يسبب تقلصاً شديداً للرحم.

7. الليمون

نعلم جميعاً أن الليمون غني بفيتامين c ويساعد على تعزيز جهاز المناعة لدينا. يساعد الفيتامين أيضاً في تحسين مناعة الرحم. يجب استهلاك كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون فيه كل يوم في الصباح.

8. المكسرات والبذور

يحتاج جسمك إلى البذور والمكسرات؛ من أجل الإنتاج الأمثل للهرمونات. عليك تناول البذور والمكسرات، مثل اللوز وبذور الكتان والكاجو فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والكوليسترول الجيد. تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في القضاء على الأورام الليفية، وكذلك الوقاية من سرطان الرحم. يساعد الكوليسترول الجيد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم. كما أنه يمنع ولادة طفل خديج.

9. زيت الخروع

تناول ملعقة صغيرة من زيت الخروع تساعد على تخفيف الإمساك، وتعالج أكياس المبيض والأورام الليفية الرحمية وتقوية جهاز المناعة لديك، وجعل الرحم أكثر مقاومة للعدوى.

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