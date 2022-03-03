شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات ينصح بتناولها على الريق لتحسين صحة الأمعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قال خبراء: إن تناول مشروبات معينة على معدة فارغة يساهم في تحسين صحة الأمعاء بشكل ملحوظ. وفيما يلي 4 مشروبات يُنصح بتناولها صباحاً على الريق، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: ماء الليمون ماء الليمون مليء بالعديد من الفوائد الصحية وهو سهل التحضير في الصباح الباكر. عصير عشبة القمح تناول عصير عشبة القمح في الصباح الباكر لإزالة السموم من الجسم وتعزيز فقدان الوزن وتنشيط الدورة الدموية وتحسين الهضم. شاي الزنجبيل تناول شاي الزنجبيل على معدة فارغة يمكن أن يقوي الجهاز الهضمي ويهدئ الغثيان ويزيل حكة البلعوم. خل التفاح يعتبر خل التفاح علاج فعال لأولئك الذين يتعاملون مع مشاكل متعلقة بالأمعاء.

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