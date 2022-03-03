تعرف على مشكلات صحية قد تؤدى إلى زيادة الوزن المفاجئة

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القاهرة - سامية سيد - نظامك الغذائي ليس السبب الوحيد وراء زيادة الوزن المفاجئة، فقد تؤثر الأمراض أيضًا على وزنك، وهناك بعض الحالات الصحية أو الأمراض التي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن بشكل مفاجئ، وفقاً لموقع "Health".

7 مشاكل صحية يمكن أن تسبب زيادة الوزن المفاجئة 1. الأرق

الحرمان من النوم يمكن أن يزيد وزنك، ذلك لأن قلة النوم أو الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية وحتى أنماط الأكل، مما يزيد من جوعك وشهيتك نتيجة لذلك، قد تفرط في تناول الطعام أو تأكل الكثير من الأطعمة غير الصحية التي تؤدي إلى تراكم الكيلوجرامات الزائدة.

2. سن اليأس

يزداد وزن النساء فجأة في مرحلة انقطاع الطمث بسبب مستوى هرمون الاستروجين، ويلعب الاستروجين دورًا مهمًا في الدورة الشهرية والجهاز التناسلي يؤدي انقطاع الطمث إلى إحداث تغييرات في مستوى هرمون الاستروجين ، لذا يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم إلى زيادة الوزن.

3. مشاكل في الكلى

يمكن أن تكون الزيادة المفاجئة في الوزن مؤشرًا على حدوث خطأ ما في صحة الكلى الفشل الكلوي أو المتلازمة الكلوية هي بعض مشاكل الكلى التي لديها القدرة على إتلاف الكلى.

يمكن أن تؤدي هذه المشكلات إلى زيادة الوزن أو تؤدي إلى تورم الجسم إذا كانت الكلى لا تعمل بشكل صحيح ، يميل الجسم إلى الاحتفاظ بالسوائل ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

4. مشاكل الغدة الدرقية

إذا كانت غدتك الدرقية غير قادرة على إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، فاستعد لاكتساب بعض الكيلوجرامات. يحدث هذا لأن قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية) يبطئ عملية التمثيل الغذائي مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مفاجئ.

5. متلازمة تكيس المبايض (PCOS)

تكتسب العديد من النساء المصابات بالـ PCOS الوزن ويواجهن صعوبة في فقدانه وبالتالي، فإن النساء أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات المرتبطة بالحمل.

إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض، فقد تكتسبين الكثير من الوزن لأنه يتسبب في إنتاج المبيضين لمستويات عالية بشكل غير طبيعي من الهرمونات الذكرية مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

6. الإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد والقلق والمزاج السيئ والاكتئاب إلى زيادة الوزن أيضًا في حين أن بعض الناس يمكن أن يفقدوا الوزن أيضًا بسبب هذه المشكلات.

يمكن أن تحدث زيادة الوزن حيث قد يتحول الشخص إلى الطعام كآلية للتكيف سينتهي بك الأمر بتناول الأطعمة السريعة والمعالجة والحلويات المليئة بالسعرات الحرارية.

7. متلازمة كوشينج

في حالات نادرة، يمكن أن تكون بعض اضطرابات الغدد الصماء مثل متلازمة كوشينج سببًا وراء زيادة الوزن. قد يؤدي التعرض المفرط لهرمون التوتر المعروف باسم الكورتيزول إلى تطور هذه الحالة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن إلى جانب زيادة الوزن، فإنه يسبب أيضًا ظهور شعر الذقن ومرض السكري من النوع 2 وعلامات التمدد.