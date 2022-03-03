شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الشلل الدماغي؟ الأعراض والأسباب وخيارات العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشلل الدماغي هو اضطراب خلقي يتميز بضعف التنسيق العضلي، والوضعية والحركة وتوتر العضلات الناجم عن الضرر الذي لحق بالدماغ قبل أو أثناء الولادة، في معظم الحالات، يحدث الشلل الدماغي بسبب نمو غير طبيعي للدماغ - غالبًا ما يحدث قبل الولادة.

الشلل الدماغي: ما الأعراض وخيارات العلاج؟

وفقا لموقع " healthline" من المرجح أن يعاني المرضى المصابون بالشلل الدماغي من الأعراض التالية:

تصلب الأطراف

حركات لا إرادية

ردود فعل مبالغ فيها

الاختلافات في قوة العضلات

حركات نفضية لا إرادية

حركات متعرجة

صعوبة في الكلام

صعوبة في السمع

النوبات

تصلب العضلات

عدم التوازن

عندما يتعلق الأمر بالعلاج، يوصي الخبراء بالعلاجات الفيزيائية والأدوية والجراحة لمرضى الشلل الدماغي.

ما هي أسباب الإصابة بالشلل الدماغي؟

يعد نمو دماغ الطفل غير الطبيعي من العوامل الدافعة الرئيسية المرتبطة بالشلل الدماغي، يمكن أن يحدث أثناء الحمل أو في سن الرضاعة المبكرة، على الرغم من أن الأسباب غير معروفة، إلا أن هناك بعض العوامل الدافعة المرتبطة بخطر الإصابة بالشلل الدماغي، وتشمل هذه:

السكتة الدماغية الجنينية

التهابات الرضع

التهابات الأمهات

نقص الأكسجين

إصابة في الرأس

نزيف في المخ

"بالإضافة إلى الضعف والتصلب والتنسيق ومشاكل الكلام / البلع التي يواجهها الطفل ، تشمل الأعراض الإضافية (لا تظهر على الإطلاق) - الإعاقة الذهنية، ومشاكل الرؤية والسمع. العلاج داعم إلى حد كبير في شكل علاج النطق / البلع ، والعلاج الطبيعي ، والعلاج المهني. اعتمادًا على درجة الخطورة ، يمكن إجراء بعض التدخلات للسيطرة على تصلب (تشنج) الأطراف - حقن توكسين البوتولينوم والأدوية المضادة للتشنج.