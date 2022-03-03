شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد تناول البيض على الإفطار وكيف يساعدك في إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار هى أهم وجبة في اليوم، ويمكن أن يساعد تناول وجبة إفطار غنية بالعناصر الغذائية على إنقاص الوزن من خلال الشعور بالشبع والتغلب على الرغبة الشديدة في تناول أطعمة غير صحية على مدار اليوم، ووفقاً للخبراء فإن تناول البيض على الإفطار كجزء من ريجيم "Fast 800" الغذائي الذي أوصى به خبير التغذية البريطاني الدكتور مايكل موسلي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

وينص ريجيم Fast 800 الغذائي على استهلاك 800 سعرة حرارية فقط في اليوم، كما أن تناول البيض على الإفطار كجزء من هذا النظام الغذائي له فوائد متعددة تشمل الشعور بالشبع لفترات أطول من الوقت، والقيمة الغذائية الكبيرة وزيادة القوة على مدار اليوم وفقدان الوزن بشكل أسرع.





كيف ومتى يمكنك تناول البيض على الإفطار؟

تناول البيض على الإفطار يكون من خلال إما سلقها أو الحصول على عجة، ولكن تأكد من أن تتناول البيض بشكل أو بآخر دون إضافة أي مكونات دهنية، ويمكنك تناوله مع السلمون أو الخبز المحمص بالإضافة إلى ذلك، يمكنك احتساء الشاي أو القهوة.

فوائد البيض على الإفطار البيض غني بالعناصر الغذائية، ويُعرف بياض البيض على نطاق واسع بمحتواه من البروتين والدهون الجيدة.

على الرغم من أن صفار البيض يعتبر مليئًا بالدهون، إلا أنه غني بالدهون المفيدة للجسم. يساعد في القضاء على الكوليسترول السيئ وإدارة مستويات الكوليسترول في الجسم.وتعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في البيض جيدة لصحة الشعر والجلد وهي ضرورية أيضًا للحفاظ على وظائف الدماغ الطبيعية وبالتالي ، يعتبر البيض مخزنًا للعناصر الغذائية الأساسية اللازمة لعمل الجسم بشكل سليم.





ما هو ريجيم Fast 800 الغذائي

يسمح نظام Fast 800 الغذائي باستهلاك 800 سعرة حرارية في اليوم 800 سعرة حرارية تعني ببساطة ثلاث وجبات في اليوم وتناول البيض على الفطور ويساعد في موازنة متطلبات نظام 800 الغذائي السريع.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن شرب الكثير من السوائل أثناء اتباع هذا النظام الغذائي أمر ضروري لأن هذا النظام الغذائي يمكن أن يجفف الجسم، ومن المهم أيضًا إدراج الكربوهيدرات النشوية التي تساعد على حرق الدهون لتوليد الطاقة للعمليات الجسدية لضمان نجاح هذا النظام الغذائي.

يجب أيضًا مراعاة أنه على الرغم من أن الكربوهيدرات ليست الخيار الأكثر صحة عند اتباع نظام غذائي، إلا أنه لا يُنصح بالتخلص منها تمامًا.

يُنصح بتناول خيارات منخفضة الكربوهيدرات في النظام الغذائي للفرد مثل الخضار والفواكه لأن التقليل من الكربوهيدرات طوال الوقت لن يساعد في إنقاص الوزن.