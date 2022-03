شكرا لقرائتكم خبر عن البنجر والسبانخ طعامك المفضل لعيون صحية.. تعرف على الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد الحفاظ على صحة العين، فيجب عليك تضمين الخضار الورقية البنجر في نظامك الغذائي، تشير دراسة جديدة إلى أن نترات الخضار في الخضار الورقية البنجر يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) - وهو مرض يسبب فقدان البصر، نُشر في Journal of Academy of Nutrition and Dietetics ، وتم إجراء مقابلات مع أكثر من 2000 من البالغين الأستراليين فوق سن 49، تمت متابعة هؤلاء البالغين لمدة 15 عامًا، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أجرى البحث باحثون في معهد ويستميد للأبحاث الطبية، وأكدوا أن الأفراد الذين تناولوا ما يقرب من 100 إلى 142 ملج من نترات الخضراوات في نظامهم الغذائي، كانوا أقل عرضة بنسبة 35٪ لتطوير AMD المبكر ، مقارنة بالأشخاص الذين يستهلكون أقل.

تحتوي السبانخ على حوالي 20 مجم من النترات لكل 100 جرام بينما يحتوي الشمندر على 15 مجم نترات لكل 100 جرام.

عند الحديث عن الضمور البقعي، فإن العمر هو أقوى عامل خطر، من المرجح أن يحدث المرض بعد سن الخمسين ولا يوجد علاج له حاليًا، العلامات المبكرة لهذا المرض تشوه الرؤية أو مناطق غامضة في الرؤية المركزية، قد تبدو بعض الخطوط غير واضحة أو مموجة للغاية، جنبًا إلى جنب مع المناطق المظلمة في المنتصف.

البنجر:

إلى جانب النترات، يعتبر الشمندر مصدرًا غنيًا للألياف وحمض الفوليك وفيتامين ج والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم، حمض الفوليك هو أحد فيتامينات ب الهامة للنمو الطبيعي للأنسجة وعمل الخلايا، يجب على النساء الحوامل التأكد من أنهن يدخلن حمض الفوليك في نظامهن الغذائي، يمكن أن يكون البوتاسيوم الموجود في البنجر مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم، للبوتاسيوم تأثير إيجابي على الصحة العامة للإنسان، يسهل جذر البنجر الغني بالحديد نقل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يساعد تضمين جذر البنجر في نظامك الغذائي أيضًا في تحسين وظائف المناعة وصحة الجلد .

السبانخ:

مليئة بالعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامينات ب والبوتاسيوم وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم. السبانخ مصدر ممتاز للألياف الغذائية وفيتامين ب 21 والبروتين والزنك والكولين والفوسفور.

يمكن أن تساعد السبانخ منخفضة السعرات الحرارية أيضًا في إنقاص الوزن، يمكن أن تكون الألياف الغذائية الموجودة في السبانخ مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم. بصرف النظر عن كونها مفيدة للعيون ، يمكن أن تساعد السبانخ في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، يمكن أن يكون مفيدًا للحفاظ على مستويات ضغط الدم وصحة القلب .