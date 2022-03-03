شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية تحسن عملية الهضم ..منها بذور الشمر والنعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب لك مشاكل الجهاز الهضمي الكثير من الانزعاج، يقوم الجهاز الهضمي بالعديد من الوظائف التي تدعم صحتك العامة، يعتبر هضم الطعام، والتخلص من النفايات وامتصاص العناصر الغذائية من الوظائف الهامة للجهاز الهضمي، مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ والغازات والتشنجات والإسهال هي بعض مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة التي يمكن أن تسبب إزعاجًا كبيرًا، ويمكن أن تساعدك العلاجات المنزلية البسيطة في محاربة مشاكل الجهاز الهضمي المتعددة، كل ما عليك فعله هو تناول بعض مكونات المطبخ واستخدامها لتحسين عملية الهضم، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

قائمة بمكونات المطبخ التي يمكن أن تساعد في تعزيز عمل جهاز المناعة:1. بذور الشمر:

تستهلك بذور الشمر عادة بعد الأكل، يمكن أن تقدم هذه البذور فوائد صحية متعددة بما في ذلك تحسين الهضم، تتضمن بعض الفوائد الصحية الملحوظة لبذور الشمر المساعدة في تنظيم ضغط الدم وتقليل احتباس الماء والمساعدة في إنقاص الوزن وتحسين البصر، فهذه البذور غنية بالألياف التي تعزز الهضم، يمكنك مضغ بعض بذور الشمر بعد الوجبة لتحسين الهضم.

2. الزنجبيل:

يشيع استخدام الزنجبيل لإضافة نكهة للشاي، يمكن أن يساعد في تعزيز الهضم وكذلك منع الغثيان، يمكنك إضافة معجون الزنجبيل إلى الأطعمة أو شرب شاي الزنجبيل، خذ بضع شرائح من الزنجبيل الطازج واغليه في كوب واحد من الماء لبعض الوقت، أضف القليل من العسل قبل شرب الزنجبيل لتحسين الطعم.

3. الزبادي:

يحتوي الزبادي على بكتيريا صحية ممتازة لصحة أمعائك، يمكن أن يساعدك على محاربة مشاكل الجهاز الهضمي المتعددة. يمكنك تناول كوب واحد على الأقل من الزبادي يوميًا، تناول الزبادي الطبيعي المحضر في المنزل أو بدون سكر مضاف.

4. ماء الليمون:

كوب من ماء الليمون الطازج منعش وكذلك محمّل بفوائد صحية متعددة، يمكنك شرب كوب من ماء الليمون الطازج لتعزيز عملية الهضم.

5. النعناع:

يحتوي المنثول الموجود في النعناع على خصائص يمكن أن تساعد في محاربة مشاكل الجهاز الهضمي، يمكن أن يساعد أيضًا في مكافحة الغثيان والحموضة المعوية، يمكن إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى السلطات أو العصائر ، يمكنك أيضًا شرب شاي النعناع لتحسين الهضم.