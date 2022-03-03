شكرا لقرائتكم خبر عن الفاكهة الناضجة أم غير الناضجة.. أيهما أفضل لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفواكه والخضراوات دائمًا مغذية لجسمك، ليس هناك شك في أنه يمكنك الحصول على الكثير من مضادات الأكسدة منهما، لكن هل فكرت يومًا في تناول فاكهة غير ناضجة؟ وفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن معظم الثمار لها فوائدها الخاصة في تناولها في مراحل مختلفة، ولكن ما الأكثر صحة لصحتك؟ الثمار الناضجة أم غير الناضجة.

الثمار الناضجة أم الثمار غير الناضجة

عند شراء الفاكهة، يجب أن تكون قد لاحظت أن هناك بعض الفاكهة غير الناضجة التي يشتريها الناس، لكن لماذا يشترون فواكه غير ناضجة؟ بعض الفواكه غير الناضجة توفر كميات أفضل من البروتينات والمواد المغذية مقارنة بالفواكه الناضجة، كما أنها تحتوي على كمية أقل من السكر، مما يجعلها خيارًا صحيًا لمرضى السكر والذين يعانون من مشاكل صحية أخرى. كما أن بعض الفواكه تكون أفضل لصحتك عند تناولها قليلًا وهي غير ناضجة.

الفوائد الصحية للفاكهة الناضجة وغير الناضجة1. وجود محتوى السكر والنشا

عندما تبدأ الثمار في النضج وتتشكل في حجمها الكامل، تحدث عملية تحويل النشا إلى سكر، هذه العملية تسمى المركبات الفينولية، وهذا أيضًا سبب أن تصبح الفاكهة أكثر نعومة وعصيرًا. عندما تزيد الثمار من قابلية الذوبان والماء فيها، فإنها تصبح أيضًا سكرية ولديها المزيد من السكر الطبيعي. إذا كنت تأكل الفاكهة الناضجة، فأنت تتناول سعرات حرارية ومحتوى سكري في الجسم أكثر من الفاكهة غير الناضجة.

ولكن من ناحية أخرى، لا يمكن هضم النشا وتفتيته بواسطة الإنزيمات الموجودة في فمك، ونتيجة لذلك يصل إلى الأمعاء الغليظة، حيث يتم تخميره بميكروبات الطعام، هناك نقطة أخرى يجب مراعاتها وهي أن السكر المتحلل بسهولة يزيد من مستويات السكر في الدم في الجسم، وبالتالي يمكن أن يكون خطيرًا على مرضى السكري.

2. مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة

تزيد مستويات مضادات الأكسدة الموجودة في الثمار الناضجة مقابل الثمار غير الناضجة. لذلك تزداد الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في الثمار مع نضج الثمار، وذلك لأن الأنثوسيانين الذي هو السبب الرئيسي لمضادات الأكسدة في الجسم يتطور تدريجياً، لذلك يمكن القول إن الثمار الناضجة تحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن مقارنة بالفواكه الناضجة الموجودة.

3. فيتامين ج بالفاكهة

فيتامين ج هو العناصر الغذائي الرئيسي الموجودة في الفاكهة والذي له العديد من الفوائد لصحتك. لوحظ أن الفواكه المختلفة تميل إلى إظهار زيادة مختلفة في انخفاض كمية الفيتامينات عند نضجها. بعض الفواكه التي يزيد فيها فيتامين سي مع نضوجها هي الفلفل الحلو والطماطم والأناناس. لكن الفواكه مثل البرتقال والعنب والليمون تحتوي على المزيد من فيتامين سي عندما تكون نصف ناضجة. لذلك أنت تعرف الآن أي فاكهة يمكن أن توفر لك فيتامين ج أفضل إذا كنت تبحث عن العناصر الغذائية.