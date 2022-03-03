شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول الحليب ضار أثناء الإصابة بنزلات البرد والسعال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد البعض أن شرب الحليب أو منتجات الألبان مثل: الجبن أثناء الإصابة بالبرد والسعال يسبب مشاكل صحية، ولكن يرى الخبراء أن هذا الأمر غير صحيح، وفى هذا التقرير نتعرف على حقيقة هذا الأمر ولماذا شرب الحليب ومشتقاته لا يسبب ضرراً أثناء نزلة البرد والسعال، بحسب موقع "health".

وقال الأطباء إنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن الحليب ومنتجات الألبان الأخرى تزيد من إنتاج المخاط أو البلغم عند الإصابة بنزلة برد، فلا يوجد دليل علمي يدعم ذلك.

البلغم هو المخاط اللزج والسميك الذي تحصل عليه عندما تعاني من البرد يميل إلى التنقيط أسفل الحلق قد تشعر بالاشمئزاز وعدم الراحة أن يكون لديك هذا المخاط، لكن له هدف فهو يحبس المخاط المسبب للمرض، ويتم طرده عندما تسعل البلغم أو تنفث أنفك.

قال الدكتور هاري لاكشمي، استشاري التغذية بالهند، إن هناك اعتقادا خاطئا بأن شرب الحليب يزيد من إفراز البلغم لكن هذا ليس صحيحًا.

وأضاف أن الحليب يكسو المخاط أو البلغم، مما يجعله أكثر سمكًا وهذا هو السبب في أنك قد تشعر بأن البرد قد يصبح أسوأ عند شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان مثل اللبن الرائب ومع ذلك ، فإن إنتاج البلغم لا يزيد بسبب منتجات الألبان.

كيف تشرب الحليب وأنت تعاني من البرد؟

يمكنك تناول الحليب أو اللبن الرائب أو أي من منتجات الألبان الأخرى، حتى لو كنت مصابًا بنزلة برد لكن من المستحسن أن تكون في درجة حرارة الغرفة.

يمكن أن يساعد الحليب الدافئ مع الكركم في تقليل ألم الحلق لكن عليك تجنب الآيس كريم وأي منتجات ألبان أخرى باردة لأنها قد تهيج الحلق والمعدة أيضًا ، تجنب منتجات الألبان إذا كنت تعاني من الحساسية.

ماذا نأكل وماذا نتجنب مع البرد والسعال؟

أفضل علاج لنزلات البرد والسعال هو البقاء رطبًا بالسوائل الدافئة. تساعد الأطعمة مثل مرق الخضار والحساء وشاي الأعشاب وغيرها في منع الجفاف وتخفيف الاحتقان وتساعد على تهدئة حلقك. تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تحتوي على الخضار الخضراء مثل السبانخ واللفت والبروكلي.

قال الدكتور لاكشمي إنه يجب عليك تجنب الأطعمة المالحة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية لأنها تميل إلى الجفاف.

تجنب أيضًا الوجبات السريعة والأطعمة السكرية والكربوهيدرات البسيطة والأطعمة المخللة.

يجب أيضاً ترطيب جسمك بشرب المياه باستمرار والغرغرة بالمياه المالحة لأن هذه الخطوات البسيطة ستساعدك على تخفيف الأعراض.