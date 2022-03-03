شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك الاستيقاظ يوميا بدون منبه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حالة الاعتياد يوميا على الاستيقاظ في نفس الموعد يساهم هذا في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وأيضا يعمل علي الاستيقاظ يوميا في نفس الموعد الذي اعتاد الجسم عليه، ولكن إذا كنت تستيقظ في مواعيد مختلفة كيف يمكنك الاستيقاظ بدون منبه؟

أجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع " نوفوستي"، وأكد على ضرورة التقيد بنظام صارم، حيث أعلنت أخصائية علم النوم الدكتورة داريا ليبيديفا، أن التقيد بنظام صارم يساعد الإنسان الاستيقاظ دون استخدام المنبه، وهذا النظام يعتمد علي الالتزام بنظام يومي لضبط الساعة البيولوجية للجسم.

وأوضحت خبيرة النوم، أن الاعتياد علي موعد محدد للنوم يوميا لعدة أيام متتالية يعد من الحيل الجيدة التي تساعدك في الاستيقاظ اليوم التالي دون منبه، لأن الساعة البيولوجية للجسم ستضبط من تلقاء نفسها، وبالتدريج ستيقظ دون ضبط المنبه الخاص بك.

وأكدت خبيرة النوم على ضرورة الحصول علي قسط كافي من النوم يوميا للشعور بالنشاط والحيوية، فهذه الحيلة تساهم بشكل كبير في تجنب الإجهاد، وتجعلك تستيقظ في اليوم التالي بالنشاط والحيوية النشاط.

وأشارت خبيرة النوم، أنه يمكنك التخلي عن النظام المتبع في أيام العطلات الخاصة بك، ولكن دون زيادة فترات النوم عن ساعة واحدة حتي لا يتعرض النظام الجديد للانحراف.