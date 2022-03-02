شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لقاحات معتمدة بالمملكة.. تعرف عليها! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة اليوم اللقاحات الـ 9 المعتمدة لفيروس كورونا كوفيد-19 داخل المملكة. وبحسب الوزارة يمكن تقديم طلب اعتمادها عند تلقيها في الخارج وتسجيلها عبر الموقع الالكتروني وهي: – فايزر – موديرنا – أكسفورد – جانسن – سينوفارم – ساينوفاك – كوفاكسين – سبوتنيك الخامس – كوفوفاكس كما يمكن طلب اعتمادها عند تلقيها في الخارج وتسجيلها في النظام عبر الرابط التالي: https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration

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